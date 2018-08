Borgerforening solgte alkohol til unge: Slipper for sigtelse

Ved den årlige byfest i Havndal i Randers Kommune blev der solgt alkohol til unge, der ikke var gamle nok. Derfor blev festens arrangør, Havndal Borgerforening, anmeldt til politiet og kommunens bevillingsnævn kom på sagen.

Læs også 99 år gammel byfest i fare efter kritik: - Vi kan ikke stå og sælge alkohol til børn

Nu har politiet besluttet, at de ikke sigter foreningen.

- Vi har vurderet, at der ikke skal se sigtelse i sagen. Vi har snakket med foreningen, og vil være opmærksomme, hvis de på et tidspunkt igen søger om at få bevilling til at servere alkohol. Det vil med stor sandsynlighed blive fulgt med et tilsyn, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Borgerforening vil se fremad

Beslutningen glæder Ellen Aagaard Nielsen, der er formand Havndal Borgerforening.

- Vi tager det til efterretning. Vi er glade for at den er frafaldet, og nu bliver vi nødt til at se fremad, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller at foreningen endnu ikke har lavet nogle konkrete tiltag for at sikre, at der ikke bliver skænket alkohol til mindreårige i fremtiden.

- Det er noget, vi skal have snakket om fremadrettet. Nu skal vi have et møde, og så må vi finde på nogle nye initiativer. Vi har fået et slag over næsen og så er det fremad, siger Ellen Aagaard Nielsen.

Hun tiltrådte som formand i foreningen sidste torsdag, og har derfor ikke været involveret i sagen

- Jeg har ikke lyst til at sige mere, jeg er kommet midt ind i det og så skal vi se fremad.

Borger kontaktede Bevillingsnævnet

Anne Højstrup, der bor i Havndal, opdagede til sommerfesten, at der blev solgt alkohol til mindreårige. Derfor valgte hun at ringe til Bevillingsnævnet i Randers Kommune.

- Jeg synes ikke, at vi som offentlighed ved offentlige arrangementer og som voksne ansvarlige mennesker kan være med til at stå og sælge alkohol til børn, hvad det faktisk kan blive til, og unge mennesker, fortalte Anne Højstrup i juni til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, at vi skal være med til at understøtte, at vores unge mennesker får et ordentligt forhold til alkohol, og det gør vi ikke ved at sige, at der er fri salg af alkohol.

Hun fortalte, at byen var splittet i spørgsmålet om udskænkelse af alkohol til de unge.

- Det deler byen i to, sagde Anne Højstrup.