Borgere måtte vente 45 år - men nu får lille by nyt navn

De prøvede i 1974. Der blev svaret nej.

Nu har politikerne i Odder Kommune så igen anmodet Stednavneudvalget under Kulturministeriet om at ændre en lille, men vigtig detalje - og denne gang lykkes det.

Den lille by, der før hed Hov, hedder nu Hou.

Dermed giver Stednavneudvalget et overvældende stort flertal af byens borgere deres vilje.

Læs også El-scooterbande ledte efter nye medkørere - nu er medlemstallet eksploderet

De skal til at udskifte navneskiltene i Hou, skal de. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Skal dele navnet

Ved en afstemning, som blev afholdt i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet 26. maj, satte 844 borgere satte kryds ved Hou, mens 49 satte kryds ved Hov.

Læs også Rytter vil have bilister til at sænke farten - opråb får blandet modtagelse

Omkring 1500 vælgere havde mulighed for at deltage i afstemningen, der foregik på Hou Skole.

Navneændringen betyder, at Hou nu kommer til at dele navn med en anden lille by, Hou ved Limfjorden.

01:18 VIDEO: Et flertal af beboerne i Hov vil stave Hov med U. Det stod klart efter en afstemning, som blev afholdt i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet 26. maj. Videoen er lavet, inden resultatet af afstemningen var kendt. Luk video

Pengepungen skal op

Borgmesteren i Odder Kommune, Uffe Jensen, stavede også inden det formelle skift byens navn Hou.

Ifølge borgmesteren vil et navneskifte koste mellem 33.000 og 37.000 kroner, hvis man skifter alle by- og vejskilte i ét hug.

Læs også Borgere får 100.000 kroner for at flytte i bofællesskab

Det er ikke gået Uffe Jensens næse forbi, at der har været stor udenbys interesse for navneskiftet.

- Det er lidt pudsigt, for hvis jeg skal være helt ærlig, er det en lille sag, men den har fået stor opmærksomhed, sagde Uffe Jensen 25. juni til TV2 ØSTJYLLAND