Borgere jubler efter lang kamp: - Jeg er fuldstændig lykkelig

- Det er med livet som indsats, at man cykler på landevejen.

Sådan lød det tidligere på måneden fra talsperson for Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg, Henrik Meilstrup.

Læs også Borgere demonstrerer for at få sikker cykelsti: - Det er med livet som indsats

Samme Henrik Meilstrup er fredag "fuldstændig lykkelig", fordi borgerne i Solbjerg nu får den ønskede cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg. Det er et resultat af de budgetforhandlingerne, der natten til fredag til har fundet sted på Aarhus Rådhus.

"De er gået all in"

Det er også et resultat af en månedslang borgerkampagne for at få en cykelsti langs en smal, trafikeret landevej.

02:30 VIDEO: I landsbyen Solbjerg har borgerne længe kæmpet for at få en cykelsti til Tranbjerg langs en befærdet landevej. Men i stedet tilbyder kommunen at lave en såkaldt 2 minus 1 vej. Indslaget blev bragt 12. august 2019. Luk video

En af de politikere, der har kastet sig ind i kampen for en sikker cykelforbindelse mellem Solbjerg og Tranbjerg er medlem af Aarhus Byråd, Anette Poulsen (S).

- Jeg bor i området, og jeg synes, det er vigtigt, at vi prioriterer oplandet. Aarhus Kommune er også uden for Ringgade. Vi skal have nogle sikre cykelstier, som måske kan lokke nogle flere til at cykle, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette Poulsen roser borgerne i Solbjerg for deres indsats i forhold til at gøre cykelstien til en realitet.

- Det lokale engagement har spillet ind. De er gået all in og har været meget opmærksomme på behovet for en sikker cykelsti. Det er fedt, at der har været en så stor gruppe engagerede borgere.

Demokratisk overskud

På vegne af unge, forældre og pendlere i Solbjerg sender Henrik Meilstrup fredag en tak til de politikere, der har kæmpet for cykelstien.

- Vi er simpelthen så ovenud begejstrede, og jeg taler ikke kun på egne vegne, men også på vegne af hele arbejdsgruppen og borgerne i Solbjerg, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Netto skifter farver og åbner ny butik - alle andre får ansigtsløft

Henrik Meilstrup mener, at man kan drage to konklusioner af resultatet.

- Det afspejler, at man kan tale med politikerne i øjenhøjde. Vi har ikke et demokratisk problem, men et demokratisk overskud, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det viser også, at lokalsamfundet i Solbjerg står sammen. Det har vi set igen og igen. Vi er et samfund i samfund, og det er det, der kommer til udtryk her.

Læs også Bestil en fotovogn: Karina blev nummer 250, der fik besøg

00:45 Kommunen har tidligere tilbudt at anlægge en såkaldt 2 minus 1 cykelsti, hvor en hvid stribe markerer det område, hvor cykelstierne må køre på vejen. Den løsning faldt dog ikke i god jord hos borgerne i Solbjerg. Luk video

Ifølge Henrik Meilstrup er der stadig nogle ikke uvigtige teknikaliteter, der skal på plads.

- Det handler om, hvornår cykelstien bliver anlagt, og om det er med belysning langs stien, som er en langt bedre løsning end uden, siger han.

Henrik Meilstrup påpeger samtidig, at der fortsat er behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Gammel Horsensvej, selvom borgerne i Solbjerg nu har fået afsat penge til en cykelsti.

Læs også Ansigtet ætsede på et splitsekund – i dag er udseendet forandret for altid