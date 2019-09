Borgere får 100.000 kroner for at flytte i bofællesskab

Familien Svinth har netop købt et parcelhus, der skal istandsættes fra kælder til kvist. Og det projekt har Syddjurs Kommune valgt at give 100.000 kroner til. Det er nemlig ikke et helt almindeligt parcelhus.

Familiens nye hjem i landsbyen Rosmus på Djursland skal nemlig være en del af et større bofællesskab.

Læs også Anlægssag samler støv: Har ventet i fem år på en sikker skolevej

I landsbyen står der ligesom i mange andre landsbyer flere huse til salg, som ingen står i kø for at købe.

Derfor har Syddjurs Kommune i samarbejde med landsbyfællesskabet Østdjurs udviklet ideer til at lave tomme ejendomme om til bofællesskaber.

Familien Svinth er i fuld gang med at renovere deres nykøbte bolig. Et projekt, der har fået økonomisk hjælp fra Syddjurs Kommune.

Køberne af de huse i Rosmus, der er med i projektet, får dermed alle 100.000 kroner til at istandsætte boligen.

Til gengæld skal de have klare intentioner om at indgå i fællesskab med andre tilflyttere.

Læs også Hele verden vil have fingrene i østjysk kunstner

Og det vil familien Svinth hellere end gerne.

- Bofællesskabet kan være et sted, hvor mennesker får lov at være en del af noget sammen, og får lov til at høre til. Det er noget grundlæggende, vi mennesker har brug for, siger Frederik Svinth, der til dagligt arbejder som foredragsholder og iværksætter.

Læs også Skærpet straf sender politiets saks på overarbejde

Gentænke landsbyerne

Frederik og familien håber, at de kan være med til at gentænke den ’gammeldags’ landsby.

- Kan vi genopdage og gentænke den landsby som engang var? Førhen var der en følelse af mere sammenhæng i landsbyen, men nu er alle de gamle strukturer opløst, siger Frederik Svinth.

00:30 VIDEO: Se hele interviewet med projektleder Alette Skov-Hansen fra Syddjurs Kommune her. Luk video

Projektet om at skabe bofællesskaber hedder Nyboskab. Projektleder Alette Skov-Hansen fra Syddjurs Kommune er enig med Frederik Svinth i, at det kan have store fordele at bo i et bofællesskab.

Gennem netværksmøder har de fundet ud af, at årsagen til at få unge vælger at flytte ud i landsbyerne ikke er infrastruktur som først antaget.

- De unges største frygt ved at flytte herud er at blive ensomme, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet med projektet er at få flere til at flytte fra de store byer ud til landsbyerne, og Syddjurs Kommune får hjælp fra et arkitektfirma, der er specialister i at skabe nyt liv i gamle huse.

Flere projekter

Projektet i Rosmus er ikke det eneste af sin art. Få kilometer derfra planlægger man at ombygge en trelænget gård til et bofællesskab med 10-12 lejligheder og fællesrum.

Det er på denne gård, at man planlægger at bygge endnu et bofællesskab.

Hos Landdistrikternes Fællesråd ser man en klar tendens til, at folk gerne vil flytte ud på landet, men samtidig være tæt på andre.

- Vi ser, at der er øget efterspørgsel efter, hvordan man kan anvende nedlagte landbrugsejendomme til bofællesskaber. Vi ved, at det er fællesskab, sammenhold, tillid, tryghed og nærvær de søger, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

02:00 VIDEO: Se hele interviewet med formanden for Landistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, her. Luk video

Tilbage i Rosmus glæder familien Svinth sig til, at de næste tilflyttere i bofællesskabet flytter ind.

Læs også Musikforsker om gangstervideo: - Ingen grund til bekymring

Selv har de prøvet at bo i kollektiv, men foretrækker nu en boform, hvor man har sit eget, men stadig kan gøre mange ting sammen med andre.