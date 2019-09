Borgere demonstrerer for at få sikker cykelsti: - Det er med livet som indsats

I Solbjerg syd for Aarhus har borgerne længe kæmpet for at få en cykelsti langs en smal, trafikeret landevej.

Mandag eftermiddag mødes de til et anderledes opråb til politikerne i Aarhus Kommune.

Læs også Her er vinderen af DM i hotdog

Her vil de i flok cykle fra Aarhus Rådhus til Solbjerg. Det sker i forbindelse med budgetmessen, der finder sted mandag. Her skal kommunen finde ud af, hvordan pengene skal bruges det kommende år.

- Vi vil have politikerne til at forstå, at vi i Solbjerg vil kæmpe for, at der skal være en sikker cykelforbindelse mellem Solbjerg og Tranbjerg, siger Henrik Meilstrup, der er talsperson for Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg.

02:30 VIDEO: I landsbyen Solbjerg har borgerne længe kæmpet for at få en cykelsti til Tranbjerg langs en befærdet landevej. Men i stedet tilbyder kommunen at lave en såkaldt 2 minus 1 vej, hvor en hvid stribe markerer det område, hvor cyklisterne må køre på vejen - men den løsning er borgerne bestemt ikke tilfredse med. Indslaget blev bragt 12. August 2019. Luk video

Ifølge borgerne i Solbjerg er cykelstien nemlig langt fra sikker.

- Det er med livet som indsats, at man cykler på landevejen, siger Henrik Meilstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejen til Tranbjerg bliver blandt andet brugt af gymnasieelever og børn der skal til skoletandlæge. Og Aarhus Cyklistforbund forstår godt borgernes bekymring.

- Der vil altid være en risiko for, at en hård bilist støder sammen med en blød trafikant. En cykelsti i eget regi er at foretrække, sagde Jens Bruhnings Hansen, der er næstformand i Cyklistforbundet Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND den 12. august 2019.

Stor betydning for borgerne

Ashok Peter Pramanik er en af bagmændene bag projektet, og han er ikke i tvivl om, hvor stor betydning det ville have for borgerne, hvis man lavede en cykelsti på landevejen.

Læs også Borgere kæmper for sikker cykelsti: - Det er med livet som indsats at cykle her

- Det er et meget sparsomt busnet, vi har i Solbjerg. Derfor ville det give en helt fantastisk frihed, hvis folk ikke skulle være bange for at cykle ind til byen, siger han.

Cykelstien ville kunne skabe tryghed for borgerne, men kan ifølge Henrik Meilstrup også være med til at fremme den grønne omstilling.

- Det ville være meget nemmere at benytte cyklen som et grønt alternativ til bilen, siger han.

2 minus 1 løsning

Kommunen har tidligere tilbudt at anlægge en såkaldt 2 minus 1 cykelsti, hvor en hvid stribe markerer det område, hvor cykelstierne må køre på vejen.

00:45 VIDEO: Se her, hvad en 2 minus 1 løsning er. Luk video

Den løsning er borgerne dog langt fra tilfredse med.

- Vi vil have en selvstændig cykelsti. Vi føler ikke, at en 2 minus 1 løsning er sikker, siger Henrik Meilstrup.

Kommunen har også tilbudt at lave hastighedsdæmpning på vejen, hvilket Henrik Meilstrup er meget glad for.

Læs også Flertal i byrådet: Ny jernbanelinje skal gå gennem Solbjerg

- Det er en god idé, og vi håber, at de vil holde fast i den løsning, også selvom der forhåbentligt kommer en selvstændig cykelsti, siger han.

Borgerne i Solbjerg vil ifølge Ashok Peter Pramanik blive ved med at kæmpe for den sikre cykelsti, til den kommer på budgettet i Aarhus Kommune.

- Vi kommer ikke til at give op. Så må vi finde på nye metoder, siger han.

Dagens demonstration afsluttes ved den lokale Rema 1000 i Solbjerg med pølser, brød og hygge.