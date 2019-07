Borgere betaler millioner for købmand i landsby: Det er alfa og omega

Man ser det oftere og oftere. Butikker i de små landsbyer kan ikke holde den gående, så de må dreje nøglen om.

I så mange år har vi kæmpet for at få en købmand til byen. Og det er så endelig lykkedes takket være fællesskabet. Jannie Pedersen, ungarbejder

Dette er også tilfældet i landsbyen Nim ved Horsens. Her er både bager, købmand og en møbelfabrik lukket inden for de seneste ti år.

Faktisk var landsbyen uden købmand i fem år. Men ikke længere. For ved hjælp af ihærdige borgere er der blevet bygget en splinterny købmand op fra grunden. Og borgerne har selv betalt.

- Der er cirka 300 borgere i byen, der har spyttet 2,7 millioner kroner i den butik. Det har været en fantastisk proces, for det var ingen selvfølge, at vi kunne få det her etableret, siger Jens Pedersen, der er formand for Nim Bytorv, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jannie Pedersen og hendes kollega tager alle de timer i den nye købmand, som de overhovedet kan komme i nærheden af.

Købmanden åbnede for godt halvanden måned siden - og siden da har der igen været liv i byen, der tæller lidt flere end 700 indbyggere.

- På et eller andet plan har det været en vild oplevelse, fordi vi i så mange år har kæmpet for at få en købmand til byen. Og det er så endelig lykkedes takket være fællesskabet, siger Jannie Pedersen, der er ungarbejder i Min Købmand i Nim, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og netop ungarbejderen ved, hvor stor betydning det har for Nim, at købmanden nu åbner op hver dag.

- Jeg er selv fra byen, og det gør rigtig meget, at vi har fået en købmand., vi mødes igen og kan stå og snakke med naboer eller dem i byen, som man normalt ikke lige ses med, siger hun.

Selvfølgelig står vi ikke og kontrollerer, om nogen handler i Bilka også. Jens Pedersen, Nim Bytorv

I alt har Nims borgere investeret 5,5 millioner kroner i bygningen, hvoraf den sidste halvdel er lånte penge. Og der er særligt én grund til, at de har kæmpet for fornyet liv i byen.

- Atl, hvad vi gør her i byen, det gør vi for at beskytte vores skole. Vi vil skaber nogle rammer, hvor folk har lyst til at flytte til og få nogle børn, fortæller Jens Pedersen.

Til dagligt er Jens Pedersen landmand, men han er altså også i spidsen for Nim Bytorv, der har kæmpet for at få købmanden etableret.

Selvom han ved, at byens borgere generelt er gode til at bruge den nye købmandsbutik, så kan han alligevel ikke forbyde dem at handle andre steder.

- Vi har lavet et budget, der siger, at 60 procent af handlen fra lokalområdet helst skal foregå i butikken, så selvfølgelig står vi ikke og kontrollerer, om nogen handler i Bilka også, siger han.

Fremtidsforsker: Købmand i landsbyer er altafgørende

Det er Nim Butikstorv ApS, der er bygherre og udlejer af købmandsforretningen til Dagrofa, som har indgået en lejeaftale på 10 år.

En købmandsbutik kan være afgørende for, om et lokalsamfund er attraktivt for nye tilflyttere.

Når først folk har skudt penge ind i det, føler de også en større forpligtelse til at handle der. Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker

Det siger Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør i firmaet Fremforsk.

Han har fulgt udviklingen med de første borgerfinansierede købmandsbutikker.

- De steder, hvor jeg har set modellen praktiseret, er det faktisk lykkedes at få butikkerne til at overleve. Ikke bare et eller to år, men også længere, siger han.

- Når først folk har skudt penge ind i det, føler de også en større forpligtelse til at handle der, siger Jesper Bo Jensen.

Undersøgelser viser ifølge fremtidsforskeren, at handelsmuligheder er en af tre faktorer, der er afgørende for nye tilflyttere. De to andre faktorer er tilstedeværelsen af en lokal skole og et godt foreningsliv.

I landsbyen Nim nord for Horsens bor der 729 borgere. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er enig i, at købmændene har stor betydning for mange små samfund.

- Det er positivt, at lokalbefolkningen engagerer sig i at sikre en lokal indkøbsmulighed. Det vidner om, at det er vigtigt for landsbyen og vigtigt for lokalbefolkningen, at man har et sted, hvor man kan handle, sende breve, få sin medicin udleveret og så videre, siger Steffen Damsgaard.

Og det er også netop det, de tror på i Nim.

- Det er alfa og omega. Vi har en selvforståelse nu. Vi er pludselig en by med en skole, en børnehave og en købmandsbutik. Vi har alle de der ting, vi har behov for herude nu, siger Jens Pedersen fra Nim Bytorv.

Det er Dagrofa, der blandt andet driver kæderne Let-Køb, Min Købmand og Spar, som har købmandsbutikken i Nim.

Ifølge Dagrofa er der åbnet 80 nye borgerfinansierede købmandsbutikker de seneste år. Der er omkring 20 borger-ejede butikker i Danmark, der typisk er opstået ved, at en eksisterende købmand har solgt sin skrantende butik til sine bysbørn.

Nim skiller sig ud ved, at der er bygget en helt ny butik fra grunden. Første spadestik til byggeriet blev taget lørdag den 17. november sidste år.