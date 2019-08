Borger opdager gylleudslip i bæk: Hunden lugtede forkert

Våd hund lugter dårligt. Gylleindsmurt hund lugter værre. Det måtte en østjyde erfare lørdag eftermiddag, da hans hund havde været en tur i den bæk, der løber forbi borgerens grund.

- Hans hund hopper i, og da den så kommer ind, kan han lugte, at den lugter forkert. Så går han ned til bækken og kan se, at der er udslip, og så ringer han til os, siger Brian Arendtsen, der er indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen.

Vi ikke helt, hvor meget udslippet var på, men i hvert fald på et par kubikmeter. Eftersom vandlivet har meget lidt godt af det her, så skulle vi hurtigt af stoppet udstrømningen. Brian Arendtsen, indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen reagerede på anmeldelsen ved at sende akutberedskabet derud for at få begrænset udslippet.

- Vi ikke helt, hvor meget udslippet var på, men i hvert fald på et par kubikmeter. Eftersom vandlivet har meget lidt godt af det her, så skulle vi hurtigt af stoppet udstrømningen, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Gyllen skal pumpes op

Uslippet bliver hurtigt stoppet, men et par kubikmeter gylle kan ganske rigtigt gøre meget skade i miljøet langs bækken, og derfor var en begrænsning af uheldet ikke nok til at løse problemet.

Det er i området omkring Spørring, at Østjyllands Brandvæsen pumper gylle op af bækken. Foto: Google Maps

- Lige nu er vi ved at smide nogle kæmpe dykpumper ned i vandet, som kan pumpe en masse vand. Dem sætter vi i gang, når gyllen når herned. Jeg har nogle få fuldtidsfolk og nogle frivillige til at hjælpe, så vi er lige nu syv mand til at hjælpe, siger Brian Arendtsen.

Ifølge brandvæsnet stammer udslippet fra en gård, der har haft et uheld med nogle slanger. Landmanden er gjort opmærksom på udslippet.