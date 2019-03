Book en rottebekæmper eller få besøg af Bacon

I Skanderborg Kommune har man i de senere år udvidet bekæmpelsen af rotter markant.

- Tidligere kørte én rottebekæmper tre til fire gange om ugen, nu kører der tre fast, fortæller miljøtekniker Bente Uhre, som styrer den administrative del af rottebekæmpelsen i Skanderborg Kommune.

Når folk har rotter, så sørger hun for, at de hurtigt får hjælp.

- Det er virkelig en indgriben at have rotter, som folk rigtig gerne vil have hjælp til, siger Bente Uhre til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere har bekæmpelsen ikke været prioriteret lige så højt.

En undersøgelse lavet af Skanderborg Kommune fra 2015 viste, at der var en del utilfredshed med bekæmpelsen.

- Man tog måske ikke tingene så alvorligt. Folk var ikke tilfredse med den hjælp, de fik - i forhold til bekæmpelsen af rotter, fortæller Bente Uhre.

Vi har strammet op. Og det handler om en bedre service til dem, der er uheldige at få rotter. Claus Leick (SF), formand, Miljø- og Planudvalget, Skanderborg.

Derfor har man i Skanderborg Kommune forsøgt at gøre mere.

- Vi har strammet op. Og det handler om en bedre service til dem, der er uheldige for at få rotter, siger Claus Leick (SF), som er formand for Miljø- og Planudvalget.

Rottehandlingsplan til 347.000

Skanderborg Byråd har vedtaget en ny rottehandlingsplan for de kommende tre år. Der er kommet nye lovpligtige regler gældende fra den 1. januar – blandt andet, at man hele tiden skal kunne få hjælp, hvis man har rotter - også i weekenden.

- Hvis folk har rotter indendørs i boligen, så rykker vi nu også ud i weekenden, siger Bente Uhre.

Der er flere nye tiltag i den nye rottehandlingsplan.

- For par år siden opgraderede vi kraftigt i bekæmpelsen af rotter. Vi er enige politisk, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe dem, siger formand i Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF).

Udgifter til ny rottehandlingsplan 2019: Weekendbetjening – ekstraudgift på 125.000 kr./år.

Opsætning af rottespærrer privat og offentlige institutioner – 100.000 kr. i 2019 og 2020.

Restistentundersøgelse (I 2017 viste undersøgelse, at 10 ud af 16 undersøgte rotter var resistente over for de milde gifte) – ny undersøgelse koster 12.000 kr./år.

Ny brugertilfredshedsundersøgelse – 10.000 kr.

"Book en bekæmper" - 50.000 kr./år.

Andre indsatsområder - 50.000 kr./år. Kilde: Skanderborg Kommune.

Sammenlagt koster de nye tiltag 347.000 kroner om året.

- Vi bruger ekstra penge på det, men jeg synes, det er et godt serviceniveau, vi nu kommer op på, siger Claus Leick (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene til den forebyggende indsats og bekæmpelsen af de små skadedyr skal ikke findes i kommunens budget. Det er borgerne i Skanderborg Kommune, der skal betale via ejendomsskatten.

Man skal være omhyggelig med at bruge borgernes penge, når man sætter priserne op. Her kan vi med relativt få penge lave en forbedring. Claus Leick (SF), udvalgsformand, Miljø- og Planudvalget, Skanderborg Kommune.

- Det er rigtig ubehageligt, og vi kan ikke løse problemet, men vi kan sørge for, at dem der er ramt af problemet, får en hjælp hurtigst muligt, siger udvalgsformanden.

I Skanderborg Kommune har der de senere år været en fastholdelse af antallet af rotteanmeldelser. På landsplan har de været stigende. Alligevel vil man gøre endnu mere for at få bugt med rotterne. Foto: Skanderborg Kommune

Satsen i Skanderborg Kommune er p.t. 0,052 promille af ejendomsværdien. Så har du en ejendomsværdi på 2 mio. kr. betyder det, at man fremover skal betale 104 kr., som vil gå til rottebekæmpelsen.

- Man skal være omhyggelig med at bruge borgernes penge, når man sætter priserne op. Der er mange steder, hvor man ikke gør så meget i forhold til rottebekæmpelse, og her kan vi med relativt få penge lave en forbedring, fortæller Claus Leick (SF).

Hele den nye handlingsplan kan ses her.

Vi vil gerne undgå gift, da det er negativt i vores fødekæde. Bente Uhre, miljøtekniker, Skanderborg Kommune.

Rotternes flyvende fjender

De nye regler betyder også, at kommunerne skal minimere brugen af gift.

- Vi vil gerne undgå gift, da det er negativt i vores fødekæde. Hvis rovfugle spiser en rotte der er død af gift, så tager den det med, siger Bente Uhre.

Uglekasserne er lavet af Udeholdet i Ry, som er et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse. Nu hænger kasserne ved shelter-pladser, badestrande og parker, som har været plaget af rotter. Foto: Skanderborg Kommune

Derfor har man i Skanderborg forsøgt at sætte uglekasser op, der hvor det er muligt. Blandt andet er en shelter-plads, som flittigt besøges af børnehaver og overnattende gæster, hårdt ramt af rotter.

- Rovfugle er rottens naturlige fjende. Og hvis de er i nærheden og vi kan tiltrække nogle af de fugle, så kan de bekæmpe rotterne. Vi vil gerne minimere det på nogle af de lokaliteter, hvor der har været problemer med rotter, fortæller Bente Uhre.

Det er blandt andet i parker, ved shelter-pladser og badestrande.

Bacon og Malik rydder dem af vejen

Malik er en dansk-svensk gårdhund, som bliver brugt af rottebekæmper Laila Lyberth til at fange rotter. Foto: Skanderborg Kommune

Et andet effektivt våben mod rotterne er menneskets bedste ven. I Skanderborg hedder de Bacon og Malik.

- De er rigtig effektive i nogle situationer, og kender hinanden rigtig godt, siger Bente Uhre.

Bacon er god til at opsnuse og fange rotter. Ofte i samarbejde med kollegaen Malik. Foto: Skanderborg Kommune

For nyligt blev de kaldt ud til en lagerhal fyldt med varer, hvor der var spottet en rotte.

- Så kommer Laila med hunden og fanger rotten. Den kan lige opsnuse, hvor den er henne. Det er en kæmpe hjælp i sådan et tilfælde, fortæller Bente Uhre.

En anden rottebekæmper, har også fået en lille hvalp, som er ved at blive trænet op til at fange de uønskede skadedyr.

Karla er ved at blive oplært som rottehund, og har allerede fået smag for det. Foto: Skanderborg Kommune

Book en rottebekæmper

Fremover vil man også kunne booke en rottebekæmper, som man gratis kan få ud, fortæller miljøtekniker Bente Uhre.

- Vi vil gerne lave mere forebyggende arbejde. For eksempel rykke ud til en grundejerforening, hvor vi kan fortælle, hvad de kan gøre for at minimere adgangen til rotter.

Det kan handle om, hvordan man fodrer fugle, håndtere sit affald og kompost eller hvordan man skal opbevare foder til kaniner eller andre dyr.

- Og hvis man ser huller i jorden, så skal man tage kontakt til os, siger Bente Uhre.

Vi kan ikke helt undgå rotter, men vi kan forsøge at ændre vores adfærd, så de ikke har lyst til at være her. Bente Uhre, miljøtekniker, Skanderborg Kommune.

Selvom tal fra sidste år viser, at der er færre anmeldelser af rotter end landsgennemsnittet i Skanderborg Kommune, så er det vigtigt at være på forkant, fortæller Bente Uhre.

- Vi kan ikke helt undgå rotter, men vi kan forsøge at ændre vores adfærd, så de ikke har lyst til at være her.

I Skanderborg er det kommunens egen entreprenørafdeling, som står for rottebekæmpelsen. Vil du anmelde en rotte, så kan du gøre det her.