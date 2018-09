Bondageklub slår rødder: Det er ikke længere tabu

At blive hængt op under loftet i reb med komplicerede knuder kan lyde lidt ubehageligt, men det er en hobby, som flere og flere danskere tager til sig, hvis man spørger bondageklubben Klub Nawa.

Det første folk tænker, når de hører om bondage, er en mand i hundemaske, der får pisk af konen. Men det her er noget helt andet. Steffan Madsen, Shibari-entusiast

Den aarhusianske klub holder lørdag indflytterfest i deres lokaler i Skødstrup og har dermed for alvor etableret sig i det østjyske.

- Vi har fået lavet en del. Der skulle sættes noget alutruss i loftet, ligesom når man bygger scener og sådan noget. Det skal være stærkt og sikkert, og så ser det bare godt ud, kan jeg godt sige jer, fortæller Bob Petersen, der er ejer og grundlægger af Klub Nawa.

Læs også Northside byder velkommen med bondage og bryllup

Klubben har eksisteret i fire år, og de har tidligere lejet lokaler et par gange om ugen for at huse deres arrangementer, men grundet en enorm interesse for at komme ud i tovene får rebentusiasterne nu deres eget sted.

Mellem 80 og 100 mennesker kommer med jævne mellemrum, men mange flere nysgerrige danskere helt fra både Sønderborg og Fyn kommer til træning, og det er noget flere, end der gjorde for blot få år siden.

- For et par uger siden talte vi, at de gæster, der var til træning, havde til sammen kørt 3000 kilometer for at komme. Generelt er bondage vokset meget, siger Bob Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke sex

I klubben dyrker de især den japanske kunstform shibari. Shibari betyder direkte oversat ”at binde dekorativt”, og det er præcis, hvad det går ud på. Og derfor understreger de også i klubben, at det ikke er en seksuel fritidsaktivitet.

02:12 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND besøgte klubben sidste år i klubbens gamle, udlejede lokaler. Luk video

- Det første folk tænker, når de hører om bondage, er en mand i hundemaske, der får pisk af konen. Men det her er noget helt andet. Med den, man binder sammen med, har man et meget intimt forhold, hvor der er fokus på hinanden. Det er sensuelt, men ikke seksuelt, siger Steffan Madsen, der har gået til shibari-træning i tre år.

Den forkerte opfattelse er dog ved at forsvinde, og derfor er tabuet også på tilbagetog, og det er en af de ting, der gør, at Steffan Madsen for alvor kan mærke en udvikling.

Med kroge og alutruss i loftet kan klubbens gæster trygt hænge hinanden op.

- Folk har hørt om det, når man fortæller om det. Og så sidder man heller ikke og træder sig selv over tæerne, man siger bare, at man går til reb-bondage i Aarhus, og så synes folk, at det er meget fedt. Før havde folk en forkert opfattelse af det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Steffan og Louise går til bondage: Vi siger, vi leger med reb

I klubben er der undervisning to dage om ugen, og så tager nogle af reb-eksperterne desuden ud og optræder.

- Kultur kan være andet en støvede bøger og argentinsk tango. Jeg har haft et hold afsted og lave show til frontløbernes sommerafslutning. Jeg har også været på Aros og lave et show. Interessen for bondage er virkelig vokset, siger Bob Petersen.