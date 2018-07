Boligside: Lad jeres børn klare boligsøgningen alene

- Lad nu jeres børn klare boligsøgningen alene!

Sådan lyder budskabet fra boligsiden Akutbolig.dk. De forsøger nu at fortælle forældre om, at de gør deres børn en bjørnetjeneste, når de skriver ansøgninger og kontakter boligudlejere på deres vegne.

Jeg tror også, jeg ville blive lidt flov, hvis min mor havde gjort det. Karoline Sørensen, studerende, Aarhus

En af dem, som har siddet i den anden ende og modtaget henvendelserne fra forældrene, er Karoline Sørensen fra Aarhus.

Sidste år udlejede hun et værelse og søgte en roommate, og her skrev flere forældre til hende på vegne af deres voksne børn.

- Jeg tænkte, at det var noget mærkeligt noget, for jeg kunne ikke selv finde på at bede min mor om at skrive en besked på mine vegne, siger Karoline Sørensen og fortsætter:

Forældrehenvendelser virker ikke

Karoline Sørensen fik 40 henvendelser og mere end fem henvendelser fra forældre på vegne af voksne børn. De henvendelser tog hun ikke seriøst.

- Jeg tog dem slet ikke i betragtning og svarede ikke mødrene. Jeg fik en masse henvendelser, og jeg sorterede dem relativt hurtigt fra, for hvis de ikke engang kan sende en ansøgning selv, hvordan skulle de så kunne bo selv?, siger Karoline Sørensen.

Sådan kan du som forælder hjælpe de unge i bolignød: Spørg i dit netværk

Der er stor forskel på at spørge venner og bekendte i sit netværk kontra at skrive til en fremmed udlejer på vegne af dit barn eller efterlyse en bolig til dit barn på en Facebookside for udlejere.



Hjælp den unge med at sælge sig selv til udlejeren

Du skal ikke selv tage kontakt til udlejeren og komme med rosende ord om dit barn - for selvfølgelig har du kun rosende ord at sige om din søn eller datter. Vejled i stedet dit barn i, hvordan han/hun sælger sig selv bedst til udlejeren. Hjælp med det praktiske

Det kan være at køre den unge frem og tilbage til en fremvisning, gennemlæse lejekontrakten før din søn/datter underskriver eller hjælpe med selve flytningen.



Kilde: Kilde: Akutbolig.dk

Uden at have talt med barnet fik hun hurtigt en følelse af, hvem det kunne være.

- Det virker lidt dovent, at man ikke selv tager sig tid til at lave de her ansøgninger, så man virker interessant, siger Karoline Sørensen, der frygter, at hun ville blive en roomie, som konstant skulle bede folk om at rydde op.

Søgningen gav pote

Den første roomie, som Karoline Sørensen fandt dengang for et år siden, var ikke god til at rydde op.

Men i dag studerer Karoline Sørensen HA Almen på Aarhus Universitet, og hun fandt for et halvt år siden en ny roomie, som ifølge hende forstår at rydde op og tage ansvar.

Hun slutter af med gode råd til, hvordan man skriver den bedste ansøgning.

- Jeg fik jo selv over 40 henvendelser, så det er en god ide at lave en ansøgning, der skiller sig lidt ud. Alle skriver, at de gør rent, er sociale og respekterer en lukket dør. Så sørg for at få lidt personlighed ind i ansøgningen, siger Karoline Sørensen.