Boligsalget boomer i Norddjurs: Se hvad du får for under én million

Et total istandsat hus på 160 kvadratmeter med alt nyt i el, hårde hvidevarer og meget mere. Det kan du få i landsbyen Gjesing ved Auning for under én million kroner, og huse som dette lokker køberne til.

Sammenlignet med første halvår 2017 har Norddjurs Kommune oplevet en stigning på 29,2 pct. i antallet af solgte ejendomme – landets højeste.

- Det går rigtig godt, det gør det. Vi har ikke kunnet håbe på, det skulle gå så godt som nu. Jeg har arbejdet som mægler i ni år, og har aldrig oplevet, at det er gået så godt som nu, siger indehaver af Danbolig Grenaa-Norddjurs, Mikkel Thingvad Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke behov for lejlighed i Aarhus

Huset i Gjesing har han så faktisk til salg lige nu. I det bor familien Foldager, der for seks år siden flyttede på landet.

- Fordi vi ville have plads og et større hus. Vi havde ikke behov for at bo i en lejlighed i Aarhus længere, fortæller Mikkel Foldager til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu vil familien så gerne tættere på familien og storbyen igen. Så huset i Gjesing er sat til salg.

Her får mulige købere så altså et nyrenoveret hus på 160 kvadratmeter til under én million kroner. Og selvom det blot har været til salg i ganske kort tid, er der allerede kommet mange henvendelser på huset.

Overvældet over aktivitet

- Vi vidste ikke, hvor mange henvendelser vi ville få, men er overvældet over den vældige aktivitet, der har været, siger han.

Tallene for boligsalget viser, at byer som København og Aarhus faktisk har oplevet et fald, imens også Silkeborg er i top 10.

Sådan tager huset i Gjesing ved Auning sig ud. Det er sat til salg til under én million kroner.

