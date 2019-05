Boligforening stemmer for nedrivningsplan - frygter en hårdere plan

Brabrand Boligforenings repræsentantskab har netop stemt ja til en udviklingsplan, der indeholder en aftale om nedrivning af 600 boligblokke i Gellerup og Toveshøj.

Det er truslen om en statslig overtagelse af området, der har fået et flertal i Brabrand Boligforening til at stemme for en plan, som man ikke bryder sig om.

En statslig overtagelse kan betyde, at det kun er nødvendigt at bevare 25 procent af de nuværende almene boliger. Det vil gøre det muligt at rive op til 1500 lejligheder ned.

- Det er ikke en aftale, som vi er glade for, men risikoen for, at der vil blive vedtaget en endnu hårdere plan, hvis vi sagde nej, gjorde udfaldet, siger formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med 50 stemmer for og 44 imod var det et snævert flertal fra repræsentantskabet, der stemte ja til udviklingsplanen.

Godkendt af kommunen

Aftalen er tirsdag eftermiddag blevet behandlet af økonomiudvalget i Aarhus Kommune, og udvalget er kommet frem til at godkende udviklingsplanen endeligt.

Nedrivningen af boligblokkene i Gellerup sker, for at Aarhus Kommune kan leve op til regeringens ghettoplan. I den står der, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder.

- Vi er alle enige om, at det er en hård aftale, som vi er blevet påtvunget af Aarhus Kommune og boligministeriet. Der er ikke nogen støtte til den lovgivning eller tiltro til, at det vil give bedre integration og uddannelse for unge, siger Keld Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er kommunens plan, at nedrivningen skal gå i gang 2021.

TV2 ØSTJYLLAND har tirsdag og onsdag kontaktet Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Han har dog endnu ikke vendt tilbage.

