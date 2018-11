Boliger skal rives ned i ghetto-områder: - Det er et kæmpe spild af penge

- Det er en meget trist dag for det almene byggeri i Danmark.

Sådan lyder reaktionen fra Brabrand Boligforening efter at regeringen i dag har vedtaget en plan for boligområder, der er på regeringens ghetto-liste.

Det er et kæmpe spild af penge at rive en masse gode, billige lejligheder ned til et projekt, som formentlig ikke kommer til at gavne nogen Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Det betyder blandt andet, at der fremover højst må være 40 procent almene boliger i de hårdeste ghetto-områder. Det betyder helt konkret, at man i blandt andet Aarhus skal til at rive boliger ned i Gellerup og Toveshøj.

- Vi tror ikke på, den her lov kommer til at gøre gavn. Al forskning tyder på, at det ikke hjælper at tvangsflytte vores borgere ud i kvarterer, hvor de ikke kender nogen. Vi er kede af det i dag, siger Keld Albrechtsen, der er formand for Brabrand Boligforening.

I det vedtagne lovforslag står der, at områderne, der omfattet af den nye ghetto-plan, skal i gennem gennemgribende fysisk forandringer.

Læs også Stort flertal vedtager omstridt ghettoplan

- Det er et kæmpe spild af penge at rive en masse gode, billige lejligheder ned til et projekt, som formentlig ikke kommer til at gavne nogen, siger Keld Albrechtsen, og fortsætter:

- Det betyder, at vi står med den opgave, at vi skal prøve at løse fremtiden for Gellerup og Toveshøj med en lov, som efter vores opfattelse ikke er den rigtige, siger Keld Albrechtsen.