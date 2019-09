Boliger og butikker over banegrav: Aarhus er et skridt nærmere ny bydel

En helt ny bydel over banegraven i Aarhus kan måske blive en realitet i fremtiden. Onsdag vedtog et flertal i byrådet nemlig, at der skal afsættes tre millioner kroner til at finde ud af, om det overhovedet er muligt.

Hallssti skal opgraderes med nyt liv og mere tryg atmosfære. Det er endnu ikke besluttet, hvad en eventuel bydel skal indeholde. Illustrationerne her er altså kun et bud på en mulig løsning. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

Aarhus Kommune har indgået et samarbejde med MT Højgaard, DSB og PensionDanmark om at undersøge mulighederne for byudviklingen, der måske kan føres ud i livet i forbindelse med elektrificeringen af Aarhus H.

Det vækker glæde hos Ango Winther fra Socialdemokratiet til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu har vi muligheden for at undersøge, om det kan blive en realitet. Det er nu eller aldrig, og vi synes, at det er så spændende en idé, at vi gerne vil have den undersøgt én gang for alle, siger Ango Winther (S) fra Aarhus Byråd.

Penge ud ad vinduet

Hvad der helt konkret skal bygges i den nye bydel vides endnu ikke. Der er tidligere blevet lavet forskellige illustrationer og bud på, hvad der kunne blive bygget over jernbanerne. Her var der blandt andet tale om 700 parkeringspladser, boliger, forretninger og cafeer.

SF og Enhedslisten var som de eneste imod at afsætte tre millioner kroner til at undersøge mulighederne for bydelen. Jan Ravn Christensen (SF) mener, at det er tre millioner kroner lige ud ad vinduet.

Ny ankomsthal på Aarhus H. Det er endnu ikke besluttet, hvad en eventuel bydel skal indeholde. Illustrationerne her er altså kun et bud på en mulig løsning. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

- Jeg mener ikke, at det er et projekt, der skal realiseres. Det vil ikke give noget tilbage til byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom det endnu ikke er fastlagt, hvad der eventuelt skulle bygges i den nye bydel, mener Jan Ravn Christensen ikke, at det er realistisk, at man kan bygge noget, der vil være gavnligt for byen.

- Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Projektet vil forringe kvaliteten af byen. Jeg synes, det er rart med et sted i byen, hvor der er luft og udsyn, siger han.

Ango Winther kan ikke kommentere på, hvad han håber for den nye bydel.

Ejerforholdene omkring baneterrænet. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

- Vi må se om diskussionen får liv eller om den dør efter undersøgelsen. Vi skal se, om undergrunden kan bærer det, før vi tager stilling til, hvad der skal bygges, siger Ango Winther.