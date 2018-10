Boliger, hvor du ikke kan åbne vinduerne, er på vej i Aarhus

- Det er et rigtig godt tilbud, det der kommer, så jeg egentlig ikke, at man skal se for mange spøgelser i det her.

Sådan lyder det fra Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti. Tilbuddet, han omtaler, er boliger, hvor det er umuligt et åbne et vindue.

Står det til et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil muligheden for at åbne vinduer i egen bolig være en saga blot for visse boligejere i fremtiden.

Det politiske flertal vil nemlig tillade opførelsen af "hermetisk lukkede boliger" på arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening.

00:26 Det vil give mange muligheder, hvis man kan få indført boliger med hermetisk lukkede vinduer i Aarhus, mener Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby. Luk video

Konsekvensen er, at vinduer ikke vil kunne åbnes. I stedet vil boligerne indeholde mekanisk ventilation, som det i dag kendes fra diverse kontorlandskaber.

For lovforslagets tilhængere handler det imidlertid ikke om at åbne eller lukke vinduer, men om at boliger fremover lovligt vil kunne opføres i havne- og industriområder, hvor grænseværdierne for lugt, støv eller anden forurening i dag er overskredet.

Stort ønske i Aarhus

En af de kommuner, der håber på en ny og opdateret planlov, er Aarhus. Her har man længe ønsket at bygge flere boliger ved havnen, men det nuværende krav om, at vinduer skal kunne åbnes, har forhindret byggeriet. Dertil er forureningen for stor.

Hans Kristian Skibby, afviser, at lovgivningen skulle være problematisk. I hans optik er det en praktisk løsning på et konkret problem.

- De boliger, der vil komme på havnen, vil have filtreringssystemer, der sikrer frisk luft.

Ville du selv købe en bolig, hvor du ikke kunne åbne vinduet?

- Det ville jeg slet ikke have noget problem med. Mange andre steder i verden kan man heller ikke åbne vinduerne, eksempelvis i højhusene på Manhattan, og folk trækker alligevel vejret.

Byplanlægger: - En dårlig idé

Til Altinget siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at man med den nye planlov føjer et ønske fra en række af de større byer.

- Der er i dag havneområder eller andre ældre erhvervsområder, hvor der stadig er flere velfungerende erhvervsvirksomheder, men hvor der samtidig er en særlig interesse i at byudvikle – blandt andet med høje etageboliger, siger han og understreger, at der ikke slækkes på standarderne for indeklima i loven.

Samtidig understreger ministeren, at der tæt på boligerne skal være adgang til områder, som ikke er belastet af forurening.

Ellen Højgaard Jensen er direktør i Dansk Byplanlaboratorium, hun er temmelig skeptisk over for planen:

- I Danmark har vi en høj standard af boliger, blandt andet fordi man altid kan lufte ud og få frisk luft ind. Det vil være et brud med den tradition, og det er en dårlig idé.

Selv om hun ikke roser idéen, er hun overbevist om, at der nok skal være købere til de hermetisk lukkede boliger, hvis bare beliggenheden er god nok.

- I de store byer finder folk sig i hvad som helst, så der skal nok være folk, der er friske på at købe boliger uden mulighed for at åbne vinduerne, siger Ellen Højgaard Jensen.

Hun får opbakning fra Pelle Dragsted, erhvervsordfører for Enhedslisten.

- Der skal være en vis standard i det, vi bygger, og mennesker skal ikke leve i områder, hvor luftforureningen er så stor, at den er sundhedsskadelig.

- Vi har et presset boligmarked, og en af bekymringerne, jeg har, er, at der er en social slagside. Det bliver ikke advokaten eller overlægen, der flytter ind. Det bliver i højere grad lagerarbejderen eller sosu'en, og vi mener, alle skal have ret til at bo i ordentligt byggeri.

