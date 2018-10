Bofællesskaber skyder op: - Der kommer flere i fremtiden

Der er stor interesse for bofællesskaber, og stadig flere vil skyde op i fremtiden.

Torsdag aften var der inspirationsaften i Rønde for alle dem, der gerne vil starte et bofællesskab op ved det østlige Djursland.

En af dem, der var med til at skabe inspiration for andre, var Frederik Svinth. Han kom fra en lejlighed i Aarhus.

Men selvom han boede i byen, kendte han ikke naboerne.

- Det var lidt underligt, at jeg slet ikke kendte alle de her mennesker, og at vi slet ikke delte et liv, siger Frederik Svinth, der i dag bor i kollektiv.

Det sparer også tid, at bo i et bofællesskab. For man er fælles om både børnepasning og madlavning, fortæller Frederik Svinth.

- Så det kunne være spændende at ændre på, hvor ansvaret stopper. Stopper det ved min dør eller ved min hæk? Eller kunne jeg godt leve lidt mere ansvarligt over for de mennesker, der er tæt på, siger Frederik Svinth.

Fællesskabet er en kerneværdi for dem, der flytter i kollektiv, fortæller en sociolog.

- Der er rigtig mange mennesker i denne verden, der synes, det er for kedeligt at bo i et parcelhus. Som synes, man er blevet alt for individualistiske. De søger et fællesskab, fortæller sociolog Birthe Linddahl Jeppesen.

Grunden til, at bofællesskaber bliver ved med at skyde op i nye former, er også tidens store fokus på klima og miljø.

Jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at se flere bofællesskaber i fremtiden. Birthe Linddahl Jeppesen, sociolog

- Der er stor fokus på det grønne i øjeblikket. På bæredygtighed, på klima og på at gøre det anderledes. Rigtig mange af de bofællesskaber, der findes, det er økologiske bofællesskaber, hvor man i høj grad tager det her med de alternative boformer op. Det er tit og ofte det, der driver nye bofællesskaber, siger Birthe Linddahl Jeppesen.

Fællesskab i fællesskabet

Dagens inspirationsmøde havde også fokus på, at lave bofællesskaber i landsbyer, og handlede også om at finde en model for, hvordan man sørger for at integrere det nye bofællesskab i landsbyens eksisterende fællesskab.

- Det er projekt, hvor man prøver at skabe en model for, hvordan man også i andre landsbyer måske kunne fordre det, at man kan skabe bofællesskaber. Fordi man tror på, at det kan skabe noget værdi for de steder, man kommer til, siger Frederik Svinth

Kom med på rundtur på Friland.

Djursland udmærker sig allerede med en del eksisterende bofællesskaber. Blandt andet Friland, der ligger ved Feldballe. Fra Friland oplever man, at man er integreret i lokalsamfundet.

- Det findes ikke, det der udefra og indefra, vil jeg vove og påstå. Friland er så integreret i lokalsamfundet, så det ikke er sådan, der er en mur omkring Friland, og så kan resten af verden passe sig selv, siger Karoline Nolsø Aaen, der bor på Friland.

Bofællesskaber bliver helt klart også at finde i fremtiden, hvis man spørger eksperten.

- Man oplever mange steder, at de her bofællesskaber i landsbyer, de er gode til at åbne sig op og integrere sig i resten af landsbyen. Jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at se flere bofællesskaber i fremtiden. Der er en enorm interesse for det, ved det her arrangement. Man ser en enorm interesse i det her i landet. Folk vil gerne hinanden, siger Birthe Linddahl Jeppesen.