Børnetelefonen åbner i Aarhus - skal være jysk centrum

Mobning, alkoholproblemer eller kærestesorger. Fremover bliver der mere hjælp til børn, der har brug for det. I dag åbnede Børns Vilkår nemlig en ny afdeling af Børnetelefonen i Aarhus.

- Vi åbner i Aarhus, fordi vi gerne vil have en bedre dækning af vores aktiviteter i Jylland og dermed gøre Aarhus til et stærkt centrum for de jyske aktiviteter i Børns Vilkår, siger direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er gået over al forventning med at få fat i de frivillige, og vi har ikke annonceret ret meget efter dem. Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

Åbningen blev fejret i Turbinehallen ved havnen, men det nye kontor får til huse i Frederiksgade 79 i centrum af byen. I første omgang tilbyder den nye afdeling chatrådgivning, men målet er, at Børns Vilkår med den nye base i Aarhus kan nå ud til endnu flere, som har brug for hjælp.

Josefine Quelle er en af de 26 frivillige, som Børns Vilkår i Aarhus allerede nu har tilknyttet.

Og Børns vilkår har store ambitioner for den nye afdeling. I første omgang etableres en chatrådgivning, men målet er at der i løbet af i år bliver tilknyttet 50 frivillige til Aarhus-afdelingen. Og kigger vi lidt længere frem skal de 50 gerne blive til 150 frivillige, når kalenderen rammer 2023.

Det er vigtigt for børn, for vi ved, at når man trives, så kan man også meget bedre lære noget, når man sidder på skolebænken. Maria Bergmann Nielsen, uddannelseskonsulent, Børns Vilkår

- Jeg er helt sikker på, at vi når vores mål om 50 frivillige i år. Det er gået over al forventning med at få fat i de frivillige, og vi har ikke annonceret ret meget efter dem. Men der er som sagt plads til mange flere endnu, siger Rasmus Kjeldahl.

Læs også Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

Samtidig skal den nye afdeling af Børnetelefonen også være med til at sikre endnu flere rådgivninger, så antallet stiger fra de nuværende 50.000 om året til 75.000 frem - også frem mod 2023.

Kommer østjyske skoler til gavn

Udover at man nu kan få fat i frivillige, der sidder i Aarhus, kan åbningen også komme mange østjyske skolebørn til gavn.

Jeg elsker børn, og jeg synes, det er helt vildt fedt at føle, at man kan gøre en forskel for nogen. Josefine Quelle, frivillig, Børns Vilkår

Flere frivillige i Børns Vilkår betyder nemlig også flere uddannelsesteams, som vil tage turen rundt på forskellige skoler for at undervise i blandt andet det digitale liv, mobning og rettigheder. I dag gik vejen forbi Kochs Skole i Aarhus.

- Det er vigtigt for børn, for vi ved, at når man trives, så kan man også meget bedre lære noget, når man sidder på skolebænken. Så det gavner alle børn i fremtiden, siger uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, Maria Bergmann Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I dag holdt Børns Vilkår workshop for en 6. klasse på Kochs Skole i Aarhus.

Josefine Quelle er en af de 26 frivillige, som lige nu er tilknyttet Børns Vilkår i Aarhus. Hun er en del af et af de uddannelsesteams, som rejser rundt til skoler i Østjylland.

- Jeg elsker børn, og jeg synes, det er helt vildt fedt at føle, at man kan gøre en forskel for nogen, siger Josefine Quelle.

00:59 VIDEO: Børnene på Kochs Skole i Aarhus fik en masse ud af undervisningen i digital mobning. Luk video

Og hvis man spørger børnene selv, så gør undervisningen da også en forskel.

Det er godt, at vi ved noget om det, for så kan vi hjælpe andre med at forstå, at det ikke er en god idé at mobbe på de sociale medier. Kasper Have Musaeus, 6. klasse, Kochs Skole

- Det er jo vigtigt, at vi lærer det. Vores forældre ved måske ikke så meget om de sociale medier, så det er godt, at vi får noget at vide her, siger Kasper Have Musaeus fra 6. klasse på Kochs Skole.

- Det er godt, at vi ved noget om det, for så kan vi hjælpe andre med at forstå, at det ikke er en god idé at mobbe på de sociale medier, siger han.

Læs også Politisk flertal vil have loft over kviklånsrenter