Børnehaver nomineret til førstehjælpspris

Når man har ansvaret for andres børn, er det en god idé at vide, hvad man gør, hvis børnene kommer til skade. Det ved de i Skanderborg Kommune, der siden 2014 har arbejdet med at uddanne pædagoger og medhjælpere i førstehjælp.

Det er da mega fedt. Det er en dejlig anerkendelse. Allan Thorning Madsen, arbejdsmiljørepræsentant og pædagog, Skanderborg

Nu er de endda en af tre nominerede til Røde Kors og Aleris Hamlets Førstehjælpspris for arbejdspladser.

- Det er da mega fedt. Det er en dejlig anerkendelse for det arbejde med tryghed og sikkerhed, som vi har prioriteret at lave, siger arbejdsmiljørepræsentant og pædagog i Skanderborg Allan Thorning Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Allan Thorning Madsen viser stolt sit førstehjælpsbevis frem.

Skanderborg har syv daginstitutioner og alle 92 ansatte har i løbet af de seneste år fået et opdateret førstehjælpsbevis, og det er altså noget af det, der har udløst nomineringen.

- Vi lægger vægt på at nominere nogen, der har et førstehjælpskoncept. Det skal være nogen, der sørger for, at det ikke kun er ledelsen eller nogle få udvalgte medarbejdere, der får førstehjælpskursus. Her har alle jo fået et kursus, siger Merete McCarthy, der er kampagneleder hos Dansk Røde Kors.

Vores opfordring er, at man lige tager en dag ud af kalenderen til et kursus. Så kan man måske redde liv, og det er jo rigtig vigtigt. Merete McCarthy, kampagneleder, Dansk Røde Kors

Og selvom nomineringen selvfølgelig er rar at få, så er der flere gevinster ved, at alle ansatte kan give førstehjælp.

- Det er en sikkerhed for os som personale, så vi kan håndtere de småskader, som andre folks børn kommer ud for i deres tumleleg. Kurset er designet til voksne mennesker med ansvar for børn med alt hvad det indebærer af buler, småskrammer og klemmeskader, siger Allan Thorning Madsen.

01:31 VIDEO: I oktober 2018 bragte vi dette indslag om, hvordan hjerteløber-app'en kan være med til at redde liv. Luk video

Skanderborgensernes førstehjælpsevner er altså i den høje ende i befolkningen, men faktisk håber Dansk Røde Kors, at det en dag bliver normen, at mange flere bliver lige så dygtige.

- Vi har en ambition om, at alle skal kunne førstehjælp. Vores opfordring er, at man lige tager en dag ud af kalenderen til et kursus. Så kan man måske redde liv, og det er jo rigtig vigtigt, siger Merete McCarthy til TV2 ØSTJYLLAND.

Inspiration for andre

Det er syvende gang, at Røde Kors uddeler Førstehjælpsprisen til en arbejdsplads. Med 392 børn i dagtilbuddenes institutioner i Skanderborg er det væsentligt, at personalet ved, hvordan de skal tage sig af små og store skader.

Læs også Det er en sport for Tom at lave fine ting af gammelt bras

- En ting er, at vi skal kunne håndtere småskader, men det giver os også nogle redskaber i den psykiske førstehjælp og gør os bedre til at bevare roen, hvis der skulle ske noget, siger Allan Thorning Madsen.

Vi er optimistiske. Jeg håber, vi vinder og får det ekstra anerkendende skulderklap. Allan Thorning Madsen, arbejdsmiljørepræsentant og pædagog, Skanderborg

Allan Thorning Madsen håber, at de bliver til inspiration for andre daginstitutioner og kan få sat fokus på, at førstehjælp er lige så vigtigt i en daginstitution som alle mulige andre steder. Og arbejdsmiljørepræsentanten er fortrøstningsfuld i forhold til Skanderborgs chancer.

Læs også Vi vil redde liv: Mange tusinde har meldt sig som hjerteløbere

- Vi er optimistiske. Jeg håber, vi vinder og får det ekstra anerkendende skulderklap. Men bare det, at vi er nomineret, giver helt sikkert en motivation til at fortsætte, siger han.

Læs også Fingrene kunne ikke mere: Nedslidte Ole på 49 tog tilbage i skole

De to øvrige nominerede er Nationalpark Thy og BDP/GVIDI, der guider turister gennem København. Prisen uddeles den 4. april.