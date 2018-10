Børn skraber bunden på sejltur: Lærer om dyrelivet under overfladen

Forskningsskibet Aurora stævnede fredag eftermiddag ud fra havnen i Grenaa. Men ombord var ikke kun garvede sømænd – skibet var også ladet med ottende klasses elever fra Auning Skole og biologer fra Aarhus Universitet.

- Det er super vigtigt at få børnene med herud, for det er herude, at vi har et af de mest spændende og unikke naturområder i Danmark og faktisk det største naturområde i Danmark – det er jo havet, siger Signe Brokjær Christensen, der er biolog på Aarhus Universitet.

Havet er meget, meget vigtigt for miljøet. Hvis havet ikke var der, så var vi der jo heller ikke. Havet, det er jo noget af det, der giver liv. Kåre Olesen, 8. klasse, Auning Skole.

Hun er projektkoordinator på undervisningsprojektet Hovedet i Havet, hvor elever fra 7. til 9. klasse kan komme tæt på livet under havunderfladen.

De sejler ud med forskningsskibet, og så skraber de havbunden med et særligt stykke udstyr.

Biologer fra Aarhus Universitet lærte folkeskoleklasserne om havbunden.

- Det er et skrab, der er lavet til at tage den øverste del af havbunden, så vi kan kigge på bundfaunaen herude, siger Mads Lundgren Bendixen, der også er biolog.

Og noget tyder på, at det danske hav gemte på skabninger, børnene ikke helt kendte til.

- Jeg var slet ikke klar over, at der fandtes så mange dyr og skaldyr og så mange ting, siger Julie Ankerstjerne, der går i 8.e på Auning skole

En lærerig sejltur

Selvom vejret var blæsende og koldt, så var der ingen af børnene, der følte, at de i overført betydning skrabede bunden, selvom de var taget ud for at gøre det bogstaveligt.

Ifølge biologerne smager tang fra de danske have af bacon.

- Jeg synes, det er mega spændende. Jeg kan godt lide at lære om dyr, siger Emma Bag Sørensen, også går i 8.e på Auning Skole.

Men udover viden om, hvordan tang smager og hvilket dyr, der har den største krop-til-penis-ratio, så er der en anden vigtig pointe i at tage børnene med ud på havet.

Man kan ikke finde læ ude på havet, men eleverne så nu alligevel ud til at nyde turen.

- Ved at tage dem herud på forskningsskibet og hive noget af det op, der er ude på havbunden og kigge nærmere på det og få en forståelse for, hvad det er, vi kan finde herude, så håber vi, at eleverne bliver meget mere bevidste om den marine natur og fremadrettet også kan tage mere ejerskab for den her del af naturen.

Normalt ser vi ikke, hvad der gemmer sig under havets overflade. Og det vi ikke kan se, bekymrer vi os sjældent for. Og med det, de har set i dag, har 7., 8. og 9. klasse på Auning Skole måske ændret syn på havet omkring os.

