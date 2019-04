Børn puster æg som i gamle dage: Intet går til spilde

Påskedagene er i fuld gang, og det samme er aktiviteterne for børnefamilier rundt om i det østjyske.

En af de ting, som rigtig mange forbinder med påsken, er æg. Og på Det Grønne Museum i Auning har man fokus på brugen af netop ægget i dag.

- Vi både puster og maler æg. Vi farver æg på gammeldags maner med løgskaller eller blomster. Når man så koger det sammen, så tager ægget farve. Det lærer vi børnene på gammeldags maner, fortæller Janette Rask Bertelsen, som er studentermedhjælper hos Det Grønne Museum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Museet har grebet fat om den aktuelle fødevare for også at sætte et større fokus på et af de emner, der er særligt oppe i tiden.

Man behøver ikke nødvendigvis at købe alting nede i butikken, du kan gøre det på en gammeldags og bæredygtig måde Janette Rask Bertelsen, Det Grønne Museum

- Det handler om bæredygtighed, i stedet for at farve det med farver fra farvehandleren, så farver vi det med de løg, vi har brugt i madlavningen, siger Janette Rask Bertelsen.

Det er ikke kun genbrug, når det kommer til pyntningen af ægget, men også når ægget skal fragtes hjem, så har de genbrug og bæredygtighed i højsædet.

Der blev lavet omeletter på det gamle komfur.

- De kan folde nogle små æsker til æggene. Dem laver vi af genbrugspapir – gamle bøger, som ingen gider at læse, forklarer hun.

Når børnene har pustet og malet de skrøbelige skaller, så kan de fylde maverne med indholdet, når der bliver stegt omeletter på museets gammeldags komfur.

Sjovt at lære

Og museets mål er netop at nå hele vejen rundt om temaet på sådan en dag.

- Det er det, vi kan som museum. Vi skal have en aktivitet for børnene, hvor de kan have det sjovt og samtidig lære noget. Man behøver ikke nødvendigvis at købe alting nede i butikken, du kan gøre det på en gammeldags og bæredygtig måde, udtaler Janette Rask Bertelsen.

Når familierne er færdige med at sidde rundt om det kreative bord eller gumle på de nylavede omeletter, så håber museet, at de tager flere ting med derfra.

- Vi håber, at de tager med sig, at man kan være kreativ med få midler. Det er med ting, de kan finde i haven eller i køkkenet. Det behøver ikke at være så kompliceret, så der er både leg, aktivitet og læring på en gang. Og så bare, at de har en hyggelig dag med deres forældre og bedsteforældre, siger Janette Rask Bertelsen.

Der er mulighed for at komme til kreative ægge-dage resten af påsken på Det Grønne Museum.