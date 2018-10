Børn på græskarjagt i Djurs Sommerland

For fjerde år i træk holder Djurs Sommerland Magisk Halloween, og for fjerde år i træk har forlystelsesparken tusindvis af græskar tilbage.

Dem giver de gratis væk til børnehaver, foreninger og andre med ikke kommercielle formål.

- Det er efterhånden blevet en tradition, siger Djurs Sommerlands direktør Henrik B. Nielsen.

Den oprindelige plan var, at parken skulle fyldes med 25.000 græskar i efterårsferien, men som planlægningen og udførelsen skred frem, endte det med at blive til 28.000 græskar.

Kommer langvejs fra

Tilbuddet om at hente græskar gratis er ikke stort slået op, men informationen spredes langsomt år for år.

Børnegården Houvej fra Hobro samler græskar til deres arrangement på fredag, hvor bedsteforældre kommer på besøg. Foto: Djurs Sommerland

Særligt folk fra Djursland kommer og henter græskar, men også institutioner og foreninger fra Randers og Aarhus - og sågar Hobro fylder bussen eller traileren med de orange, runde græskar.

- Vi har ikke præcise tal for, hvor mange der bliver hentet i dag og de næste par dage, men jeg regner med, at det bliver over 10.000 græskar i alt, som vi giver væk i denne uge, siger Henrik B. Nielsen.

Folk skal selv ind i forlystelsesparken og hente dem og gå rundt i efterdøningerne af en succesfuld efterårsferie for Djurs Sommerland. Den seneste fintælling viser, at der har været over 97.000 gæster i efterårsferien.

Orangeklædt rekordsæson

De seneste ti år har Djurs Sommerland investeret 400 millioner kroner, og til næste år åbner en såkaldt gyro swing - Tigeren.

Fornyelsen har båret frugt. Parken slår besøgsrekorder år efter år, og bryster sig af at være Nordens største største sommerland.

Børnene er selv med til at vælge de græskar, som stadig er pæne, og som ikke har taget skade efter et par uger udendørs. Foto: Djurs Sommerland

Trods titlen som sommerland, så er det særligt den ekstra åbne uge i efterårsferien, der har været med til at give publikumsrekorden et nøk op ad de seneste fire år.

Den mest besøgte dag i årets sæson var tirsdag d. 24. juli. Her var der 13.325 gæster. Parken er nu lukket og åbner op igen 4. maj 2019.