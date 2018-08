Børn mødte op på rådhus: Kæmper mod besparelser

Knap 30 børn var i dag mødt op med forældre og pædagoger på rådhuset i Grenaa. De var kommet for at aflevere hele 1.000 underskrifter, der skulle understrege, at det ifølge dem var en dårlig ide at lukke Børnehuset Nordlyset i Vivild.

- Jeg tror, det sender et klart signal til politikerne om, at vi som børnebyer ønsker at beholde den her struktur, som politikerne er blevet valg til at forvalte. Vi tror også på, at det ville give en nærhed at beholde børnebyerne, som især de sårbare børn har brug for, siger Tom Bolvig, der er formand for Vivild Børneby.

Anledningen til besøget på rådhuset var, at politikerne i dag tog hul på de endelige forhandlinger om den omfattende spareplan, der skal følges de kommende år.

Institutionen i Vivild kostede otte millioner at bygge for bare halvandet år siden. Alligevel røg Nordlyset i første omgang i politikernes søgelys, da der skal spares 115 millioner kroner hvert år de næste fire år.

En lukning af Nordlyset ville betyde, at kommunen havde fundet den første halve million om året.

- Der er så mange andre steder, som jeg tænker, der kan blive sparet. Især når det ikke er mere, de sparer på den her bygning, siger Anna Karina Johnsen, der er pædagog i Vivild, til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden er institutionen blevet taget ud af overvejelserne igen, hvilket var til stor lettelse for børnehuset. Men intet er sikkert, og derfor blev protesterne alligevel overbragt i dag.

- Hvis jeg nu stod og sagde, at det og det rører vi ikke ved, det ville I jo ikke tro på. For I ved godt, at vi skal ud og finde så mange penge, så vi kommer til at gøre noget, der er svært, siger borgmester Jan Petersen.

Svære beslutninger

Og svære beslutninger kan der være nok af, når man skal spare så mange penge.

- Vi prøver at gå professionelt til opgaven og få sat sig godt ind i stoffet, og så går man ind til forhandlingerne med et åbent sind. Der er jo ingen, der synes det her er sjovt, siger Kasper Juncher Bjerregaard (V), der er næstformand i økonomiudvalget i Norddjurs Kommune.

VIDEO: Kasper Juncher Bjerregaard (V) er blandt de byrådspolitikere, der er med til forhandlingerne omkring spareplanen.

Han fortæller desuden, at når borgerne, ikke mindst 30 børn, kommer forbi med 1000 underskrifter, så gør det bestemt et indtryk.

- Som politikere lytter vi efter og læser alle høringssvar. Vi prøver virkelig at gøre det så grundigt som muligt, siger Kasper Juncher Bjerregaard (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

I Vivild er formanden for Vivild Børneby heller ikke i tvivl om, at det gør en forskel at møde op med underskrifterne i dag.

- Jeg er sikker, at det hjælper, og jeg er sikker på, at politikerne vælger at høre på de mange borgere, der har skrevet under, siger Tom Bolvig.

Politikernes endelige spareplan – og dermed børnehusets fremtid – ligger klar onsdag den 22. august.