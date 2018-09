Børn møder Jesus i Fængslet: Religion i rollespil

Hvad var det helt præcist, der skete, da ærkeenglen Gabriel kom med budskabet til Jomfru Maria? Hvem er det nu lige, Johannes Døberen er? Hvilken rolle spillede ypperstepræsten Kajfas i Jesus’ liv?

Alle de spørgsmål kan 3. klasses eleverne i Horsens få svar på både i dag og næste mandag, hvor Fængslet i Horsens holder et arrangement, hvor børnene kan møde forskellige karakterer fra Det Nye Testamente.

Læs også Første barselshus åbner: - Mødre på barsel er ensomme

Her spiller 22 præster rollespil, hvor de agerer som en række velkendte karakterer fra Biblen.

Arrangementet skal være med til at give liv til læringen for børnene.

- Det gør større indtryk at komme ud og høre og opleve noget, end det gør, når man bare sidder og modtager og lytter i skolen. Det gør større indtryk, når man arbejder med det på forskellige niveauer, siger projektleder Sally Staadsen-Boesen til TV2 ØSTJYLLAND.

I år er 778 børn tilmeldte til at komme og blive klogere på kristendommen.

Kvindesynet for 2000 år siden

Børnene bliver blandt andet mødt af Ypperstepræsten Kajfas, som var en mand af den gamle jødiske skole, og det er noget, som børnene oplever på hans post.

Det synes jeg var mærkeligt, hvorfor skulle børnene være lidt mindre værd Frida Højbjerg, 3. klasses elev

- Han sagde, at mænd var mest værd, og så kom pigerne, mens børnene var næsten ingenting værd. Det synes jeg var mærkeligt, hvorfor skulle børnene være lidt mindre værd, siger Frida Højbjerg efter besøget hos Kajfas.

Frida Højbjerg og de andre piger var blevet bedt om at gå bagerst i lokalet af præsten Kajfas.

Hendes klassekammerat Peter Wagner havde også bidt mærke i den kommentar.

- Jeg tror, at han syntes, at kvinderne bare fødte børn og passede hus. Og mændene var bare stærke og alt muligt. Jeg synes ikke, at det var helt fair. Hvis nu Kajfas var en dame, så synes hun nok, at mændene skulle bagi, konkluderer han.

Den onde præst

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, som er manden bag Kajfas karakteren, har til opgave at vende børnene mod sig, og i stedet få dem til at bryde sig bedre om Jesus’ værdier.

- Det kører sådan set ret godt, pigerne bryder sig ikke om mig, for jeg har sagt, at de ikke er rigtige mennesker. Og det er jo ikke rigtigt. Herinde under kostumet, der holder jeg jo med Jesus, for han siger, at mennesker er lige meget værd, siger Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Vær og Nebel sogne til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man skærer helt ind til benet, så er kristendommen fortælling, og det her, det er en måde at få det fortalt Gudmund Rask Pedersen, sognepræst, Vær og Nebel sogn

Han mener, at et rollespil om kristendommen er en god måde at formidle religionen til børnene på.

- Hvis man skærer helt ind til benet, så er kristendommen fortælling, og det her, det er en måde at få det fortalt, siger han.

Bemærker døberen

Hvis børnene skal gøre op, hvad de har lært af dagens fortællinger, så har det været en givende oplevelse.

- Jeg har lært alt muligt om Johannes Døberen, han døbte jo Jesus helt ned under vandet, det troede jeg slet ikke, at man gjorde i gamle dage. Og det er jeg faktisk meget glad for, at jeg har lært, siger Frida Højbjerg.

Peter Wagner havde taget fisk med til disciplen Simon Peter.

Peter Wagner har også taget en meget konkret information med sig om Johannes Døberen.

- Jeg har lært, at der er halvt års forskel mellem Jesus og Johannes. Det vidste jeg slet ikke, jeg troede, at når Johannes var tolv år, så var Jesus måske atten år, fortæller han.

Læs også Elisabeth begik fejl i IKEAs scan-selv-kasse: Beskyldt for tyveri