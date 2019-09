Børn med handicap i centrum for chaufførstrejke: - De er limen i vores liv

Hundredvis af handicappede børn i Aarhus-området er torsdag ikke blevet kørt i skole af de vante chauffører fra virksomheden HB-Care. Det er endnu uvist, om børnene bliver hentet af chaufførerne.

Det skyldes, at omkring 50 lokale chauffører på andet døgn strejker i protest mod nye regler, der blandt andet handler om, hvor de må parkere deres busser før og efter arbejde.

Forældrene til de handicappede børn fik i går, onsdag, lidt af et chok, da de fik at vide, at chaufførerne fra HB-Care havde nedlagt arbejdet efter deres morgentur. Dermed var de handicappede børnene "fanget" på deres skoler.

Vilde med chauffører

Ledelsen for HB-Care måtte i al hast lave en nødplan, der indebar, at børnene blev hentet af store taxaer fra Østjylland og Fyn, ligesom kommunen hjalp til med kørsel.

De må være max pressede, siger forældrerepræsentant på Stensagerskolen Gitta Møller om de strejkende chauffører.

På Stensagerskolen i Aarhus berører strejken omkring 230 børn med forskellige handicap.

- Vi er vilde med de chauffører, og de er vilde med vores børn, så jeg ved ikke, hvorfor det skulle gøres på den her måde. Det er en masse forvirring og forstyrrelse for de her børn, der i forvejen er meget sårbare, sagde forældrerepræsentant på Stensagerskolen Gitta Møller onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun kan umiddelbart kun se én grund til, at chaufførerne har nedlagt arbejdet.

- Chaufførerne må være max pressede, for det er ikke sådan, vi kender dem. De er limen i vores liv.

Der er omkring 50 HB-Care-busser i Region Aarhus. Der er typisk 5-6 børn i hver bus, når de kører. Foto: HB-Care

Chauffører er trykkede

Repræsentanter fra ledelsen i HB-Care skal klokken 13 torsdag mødes med repræsentanter fra 3F ved et forligsmøde i København.

- Vi mener, det er en alvorlig situation. Medarbejderne er også noget trykkede af situationen, og de er også kede af det i forhold til børnene, siger direktør for HB-Care, Tim Normann, torsdag formiddag til TV2 ØSTJYLLAND.

Tim Normann mødtes onsdag eftermiddag med chaufførerne, men mødet måtte suspenderes efter to en halv time, fordi parterne ikke kunne nå til enighed.

Hvis ikke parterne kan finde hinanden ved torsdagens forligsmøde, kan sagen fredag ende i arbejdsretten.

Torsdag har nogle forældre selv kørt deres børn i skole, mens andre forældre er blevet hjemme med børnene. Ledelsen fra HB-Care har desuden kørt en række elever i skole i store taxaer.

- Vi overvåger situationen løbende, og hvis det trækker ud, kan vi trække nogle chauffører ud fra Sjælland, siger direktør for HB-Care, Tim Normann.

