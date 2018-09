Børn fortolker dansktekster med kroppen på Aarhus Teater

Danskundervisning kombineret med skuespil. Det kan lyde spøjst, men det er et succesfuldt projekt søsat af Aarhus Teater.

Siden 2015 har mange tusinde elever fra hele Østjylland analyseret tekster i dansktimerne, som de har lavet skuespil ud fra. Børnene er vilde med det.

- Det er sjovt, fordi man bruger sin krop meget mere, end man plejer, fortæller Nanna Lykke Milling Madsen, som går i 2.C på Tranbjergskolen.

Nanna og Simon går i 2.C på Tranbjergskolen, og de synes, at det er sjovt at få lov til at bevæge sig mere i dansktimerne.

Projektet får lov til at fortsætte

Aarhus Teater Læring har fået penge til at fortsætte projektet i form af en donation på 1,6 millioner kroner fra Spar Nord Fonden. Sammen med Aarhus Kommunes bidrag giver det dem mulighed for at fortsætte frem til minimum år 2021, og det glæder direktøren på Aarhus Teater Allan Aagaard.

- Det at formidle kultur og bruge det i en læringsfase er utrolig vigtigt for børnene. De får en højere læringsproces ud af det. Derudover får de nogle kulturoplevelser koblet på.

Allan Aagaard er meget glad for at projektet kan få lov til at forsætte.

Da tæppet torsdag blev trukket til side på Aarhus Teater, var det eleverne fra Tranbjergskolen, der på skift spillede hovedrollerne i fire små stykker.

Eleverne forstår forfatterens budskaber og kigger på teksten på anden måde. Marie Danø, dansklærer, Tranbjergskolen

- Eleverne forstår forfatterens budskaber og kigger på teksten på anden måde, fortæller Marie Danø, som er dansklærer på Tranbjergskolen.

Børnene er vilde med det

Eleverne fra Tranbjergskolen er også glade for en anderledes undervisning, hvor de får mulighed for at bevæge sig.

- Man lærer meget om historie, og man bevæger sin krop meget, siger Simon True, som går i 2.C. på Tranbjergskolen.

Aarhus Teater har selv postet 1,9 millioner kroner i projektet. De håber, at det kan være med til at få børnene til at interesse sig for teater i fremtiden.

- Vi vil gerne have, at børnene bliver interesseret i teatret. Så kan det også være, at de får lyst til selv at få i teatret, når de bliver ældre, siger Allan Aagaard.

