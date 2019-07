Børn falder i glat springvand: - Det er som en skøjtebane

Med temperaturer omkring de 30 grader leder de fleste østjyder efter et sted at blive kølet ned.

Udover strande og badesøer er springvandet 'Endless Connection' ved Havnepladsen i Aarhus blevet et populært sted for især børn at tage en skyller.

Læs også Den danske familieterapeut Jesper Juul er død - 71 år

- Vi synes jo, det er mega lækkert, især sådan en dag som i dag, hvor vejret bare er godt, og solen skinner, siger Nanna Nyland fra Herning, der er mor til to piger.

Børnene render ind og ud mellem strålerne af vand, men flere forældre har bemærket, at overfladen er glat. Muligvis på grund af belægning af alger.

Vi har haft tre uheld i dag, det var lidt træls og gav lige et par tårer. Nanna Nyland, Herning

Det betyder, at børnene falder og slår sig.

- Vi har haft tre uheld i dag, det var lidt træls og gav lige et par tårer. Det er lidt uheldigt, at det er så glat, siger Nanna Nyland og fortsætter:

- Vi gør meget opmærksom på, at når begge piger løber derind, skal de passe på. De må ikke løbe derinde, men gå rundt.

Springvandet 'Endless Connection' ligger på Havnepladsen i Aarhus og er særligt populært blandt børnefamilier som Nanna Nylands.

Kommunen er opmærksom

Aarhus Kommune har først hørt om problemet fredag middag, men vil kigge på det hurtigst muligt.

- Det var ikke et problem, vi oplevede sidste år, da det var varmt og solrigt. Det er noget nyt for os, at der er noget belægning. Vi skal hurtigst muligt ned at kigge på, hvad problemet er, siger Andy Tomes, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Læs også VIDEO: Kåde studenter fejrer huen med en tur i springvand

Han opfordrer folk til at passe på sig selv.

- Man skal være forsigtig, ligesom ved for eksempel Havnebadet og andre steder, hvor der kan være glat. Jeg var dernede i forgårs, og der er sindssygt mange unger, der render rundt, siger Andy Tomes.

Aarhus Kommune regner med at kigge på problemet i løbet af weekenden.