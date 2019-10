Børn elsker forældretid

Når der er masser af tid sammen med mor og far, er alt godt.

Sådan lyder det fra en stor del af de børn, der i denne uge hjælper os voksne med at sætte fokus på Børnenes Danmark. Heriblandt en 6. klasse fra Kolind Centralskole på Djursland.

- Forældrene er dem man ser op til, og dem der lærer en ting, lyder det fra Mia Folkmann Frandse.

- Altså om fredagen synes jeg, det er fedt med slikket. Så sidder vi bare og hygger os, siger Philip Thorlund.

Lærke Iversen og Mia Folkmann Frandse nyder begge at bruge tid sammen med deres forældre.

Samvær er det bedste

Ifølge familiepsykolog Jesper Riis Lindholm er samvær i familien noget af det bedste, du kan gøre for dine børn:

- Alle børn vil gerne være sammen med deres forældre. Hvis man opstiller en belønningsliste for børn, hvor de kan vælge mellem mange forskellige ting såsom computertid og deslige. Så er den belønning, de helst vil have selvvalgte aktiviteter med deres forældre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle børn vil gerne være sammen med deres forældre. Jesper Riis Lindholm, familiepsykolog

Sådan har Mads Graversen fra 6. klasse på Kolind Centralskole det også:

- Jeg synes bare, at det er dejligt at have dem i huset, selvom jeg ikke lægger mærke til det. Når de er derhjemme, føler man sig helt glad og ikke skræmt af noget, siger han.

06:02 VIDEO: Det er vigtigt for det gode børneliv at have venner. Det siger en stor del af børnene i en rundspørge, TV2 og regionerne har lavet. I Hovedgård kan en plejemor til en stærkt udviklingshæmmet dreng nikke genkendende til det. Lille Marco kan ikke tale og er i det hele tage udfordret. Men i Hovedgård har den lokale håndboldklub gjort et stort stykke arbejde for at inkludere ham på børneholdet. Det har fået ham til at blomstre op. Luk video

Det betyder ikke så meget, hvad I laver

Familiepsykolog Jesper Riis Lindholm mener ikke, at det betyder så meget, hvad man laver med sit barn – så længe man laver det sammen.

- Børn ønsker egentlig bare at være sammen, og vi har masser af aktiviteter i hverdagen, som børnene kan deltage i, som de måske ikke prioriterer, men de vil prioritere samværet. For eksempel at lave mad sammen. Det er tit der, at samværsfølelsen opstår, fordi man kan tale om, hvordan det går samtidig med, at man laver noget, siger han.

Børn ønsker egentlig bare at være sammen, og vi har masser af aktiviteter i hverdagen, som børnene kan deltage i, som de måske ikke prioriterer, men de vil prioritere samværet. Jesper Riis Lindholm, familiepsykolog

Og også samtalen kan være underordnet – så længe man taler sammen, og distraktioner som telefonen er langt væk:

- Det handler om, at I står sammen, og at du gerne vil tilbringe tid sammen med barnet. Om emnet det så er stort eller småt, det betyder ikke så meget. Men du kan jo spørge, hvad de går og grubler over, og hvad der optager dem, eller fortælle dem om noget du oplevede på dit arbejde. Det er egentligt ikke så vigtigt emnet, det handler mere om at være sammen, siger Jesper Riis Lindholm.

