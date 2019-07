Bøn fra livredderne: Gå aldrig alene i vandet

Du løber en unødig risiko, hvis du foretrækker at bade alene et øde sted. Sådan lyder det i dag fra TrygFondens kystlivredning, der påpeger vigtigheden af baderåd nummer 2:

Gå aldrig alene i vandet.

- Selvom du er frisk, rask og en habil svømmer, kan du alligevel godt blive overrasket af en bølge eller få et ildebefindende. Er du alene, er der ingen til at opdage, at du er i problemer og i værste fald er ved at drukne, siger Lasse Serup, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

00:46 VIDEO: Også vestenvind kan være farligt på stranden. Det fortæller livredder ved Saksild Strand, Jonas Helbo, her mere om. Luk video

Fra Lasse Serup lyder rådet samtidig, at hvis du ikke har nogen at bade med, så vælg en strand, hvor der er livreddere.

Aktionstal for livredderne Fra den 28. juni til den 7. juli har TrygFondens livreddere på de fire strande, de befinder sig på i Østjylland, været i aktion til 0 livreddende aktioner, 32 førstehjælpsaktioner, 57 forebyggende aktioner og 1.009 oplysende indsatser. De fordeler sig således: Moesgaard: 0 livreddende aktioner, 4 førstehjælpsaktioner, 6 forebyggende aktioner og 98 oplysende indsatser

Grenaa: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 2 forebyggende aktioner og 122 oplysende indsatser

Saksild: 0 livreddende aktioner, 15 førstehjælpsaktioner, 21 forebyggende aktioner og 563 oplysende indsatser

Aarhus Ø Havnebad: 0 livreddende aktioner, 12 førstehjælpsaktioner, 28 forebyggende aktioner og 226 oplysende indsatser Kilde: TrygFonden

Svømmere kan være udsatte

En gruppe badende er ifølge TrygFonden særligt udsatte. De motions- og konkurrencesvømmere, som ofte tager lange træningspas i vandet, kan være i fare.

Hvis der ikke var hjælp i nærheden, kunne de situationer have været endt rigtig galt. René Højer, programchef i TrygFonden

- Åbent vand-svømmerne svømmer som regel lidt længere væk fra kysten end badegæsterne på strandene, og hvis de kommer i problemer, er de svære at opdage. Derfor er badehætter og havtasker i pangfarver godt udstyr at have med sig, så man er mere synlig fra land, siger Lasse Serup.

Læs også Livreddere advarer strandgæster: - Drop badedyrene!

Helt generelt vil TrygFonden gerne sætte fokus på de fem baderåd, hvor altså et af dem er aldrig at bade alene.

- Vi oplever desværre hver sommer, at badegæster kommer i alvorlige vanskeligheder, og at livredderne eller andre personer i nærheden må træde til. Hvis der ikke var hjælp i nærheden, kunne de situationer have været endt rigtig galt, siger René Højer, programchef i TrygFonden.