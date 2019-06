Bølge af tyverier fra varebiler - kan du genkende disse tyvekoster?

I Favrskov har Østjyllands Politi i den seneste måned oplevet en stigning i antallet af tyverier fra varebiler. Så sent som i fredags blev en række tyvekoster opdaget ved Hammel.

Nederst i artiklen kan du se, hvilke ting der blev fundet.

Tyvekosterne blev fundet i en Toyota Avensis, da en lokal politibetjent i Hammel så varevognen, der holdt parkeret med to forskellige nummerplader på. Nummerplader fra andre biler, der tidligere er meldt stjålet.

Man kan for eksempel overveje, om værktøjet skal blive liggende ud i bilen natten over, eller om man skal tage det med indenfor Gert Bisgaard, vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

Politiet har efterfølgende fundet frem til en 34-årig mand, der erkender at eje bilen og at have sat stjålne nummerplader på.

- Han havde dog ikke nogen god forklaring på, hvorfor bilen var fyldt med værktøj med afslebne mærker, så det har vi taget med til lokalstationen i Hammel. Ved at offentliggøre billeder af værktøjet håber vi at finde frem til ejeren, siger politiassistent Jesper Poulsen i en pressemeddelelse.

Opfordring fra politiet

Blot i maj måned blev der anmeldt 26 tyverier fra varebiler i Favrskov Kommune, hvilket er tre gange så mange som i måneden før.

Derfor opfordrer Østjyllands Politi nu håndværkere og firmaer til at være ekstra opmærksomme.

GRAFIK: Politiets gode råd til at undgå tyveri. Foto: Østjyllands Politi

- Man kan for eksempel overveje, om værktøjet skal blive liggende ud i bilen natten over, eller om man skal tage det med indenfor. Og hvis det skal ligge i bilen, så bør man sørge for, at det ikke er synligt udefra og eventuelt parkere bilen et sted, hvor den ikke er tilgængelig. Det er også en god idé at mærke sit værktøj og notere serienumre på særligt dyrt værktøj, siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard i en pressemeddelelse.

Her er de tyvekoster, politiet fandt:

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi