Bodil laver kunst ud af cigaretter for at provokere

Hver dag bliver cigaretskodder smidt på gaden over hele verden – også i Randers. Det vil Randers Kommune nu sætte fokus på gennem kunst i forbindelse med Randers Festuge.

Derfor har de hyret kunstneren Bodil Fosgaard ind til at lave skodkunst og på den måde få rygere og andre forbipasserende til at tænke over, hvor skadeligt cigaretskodder er for miljøet.

Bodil Fosgaards ene kunstværk former teksten: ”Skod ikke”, og spiller på den måde både på den velkendte randrusianske dialekt og talemåde, men kan også forstås som en opfordring til ikke at skode på gaden.

Bodil Fosgaard har også skrevet "Rent Trav" ved siden af Den Jyske Hingst i Randers.

- Det er et overset stykke affald, og når vi snakker plastikforurening, er det her faktisk den største kilde til plastikforurening i hele verden, fordi et cigaretskod indeholder plastik, og når det først bliver nedbrudt, bliver det til mikroplastik, og så forsvinder det aldrig, siger Bodil Fosgaard til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- så derfor er det et ret vigtigt problem, vi tager fat på.

I forbindelse med skabelsen af skodkunsten uddeler festklædte butlere lommeaskebægere ud som et langt mindre forurenede alternativ til at smide sit skod i kloakken eller på gaden.

En butler på gaden i Randers med lommeaskebægere.

Forurener naturen og dyrelivet

Det er affaldsprojektet 'Ren Randers' under Randers Kommune, der står bag projektet.

De arbejder til dagligt med at nedbringe affald i naturen, og hvert år under Randers Festuge laver de særlige arrangementer, der skal få de festglade randrusianere til at smide skodderne i askebægere frem for på jorden.

Det med at gøre noget opsigtsvækkende og anderledes får folk til at stoppe op og komme i dialog og måske tænke sig om en anden gang. Britt Møller, projektleder, Ren Randers

- Vi har hyret en skodkunstner til Randers Festuge, da det er anderledes, og noget andet end vi plejer. Og det med at gøre noget opsigtsvækkende og anderledes får folk til at stoppe op og komme i dialog og måske tænke sig om en anden gang, siger Britt Møller, der er projektleder for Ren Randers.

Ifølge Randers Kommune bliver der hver dag smidt omkring 8 millioner cigaretskodder, og cigaretskodder er det stykke affald, der generer flest borgere.

I lommeaskebægerne kan der være syv til ti cigaretskodder, og de kan dermed bruges flere gange.

- Vores mål på sigt er, at Randers skal være fri for cigaretskodder. Det er meget langsigtet, men vi håber i hvert fald på færre og færre cigaretskodder, og at flere rygere lærer at tænke sig om, siger projektlederen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening tager det op til fem år for naturen at nedbryde et cigaretskod.

Det er kommunens driftsafdeling, der i løbet af sommeren har samlet skodderne sammen, som bruges i kunstværkene i Randers Midtby.