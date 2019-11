Bo Henriksen forventer hektisk transfervindue

Når transfervinduet åbner i starten af januar, så skal AC Horsens have arbejdshandskerne på.

Sådan lyder udmeldingen fra manager Bo Henriksen.

Søndag led AC Horsens et nederlag i 3F Superligaen, da AaB vandt med 4-0 over østjyderne på Aalborg Portland Park.

- Vi skal i hvert fald have noget fremme på banen, men det kommer også an på, om Kasper Junker (udlejet angriber, red.) kommer tilbage.

- Vi kommer i hvert fald ikke til at have et roligt transfervindue. Men det gør heller ikke noget, siger Bo Henriksen.

AC Horsens har gennem de seneste sæsoner gjort meget brug af lejespillere fra andre klubber. Det er en strategi, som manageren fortsat kigger på.

AC Horsens blev domineret af Aalborgenserne hele kampen søndag. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Vi vil helst have nogen ind, som er vores egne. Men skulle det være på leje, så kan det også være det.

- Vi har ikke nogen umiddelbare tanker om at ændre noget i forhold til måden, som vi gør det på, siger Henriksen.

Alexander Ludwig modtog to gule kort, og Horsens måtte spille med ti mand. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Ved årsskiftet udløber klubbens lejeaftaler med henholdsvis Jannik Pohl fra Groningen og Simon Ayo Okosun fra FC Midtjylland.

- Ayo og Pohl har gjort det fremragende. Pohl har været lidt skadet, men Ayo har været vigtig for os, siger manageren.