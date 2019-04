- Bo har en magisk evne til at levere, når det spidser til

AC Horsens havde rundt regnet 800 skud på mål mod AGF, men de fik kun en enkelt prikket i nettet. Dermed tabte de 1-3 og skal nu ud i to drabelige kampe mod Vendsyssel om pladsen i Superligaen.

AGF sejrede for femte kamp i træk (Superliga-rekord for klubben) og nu kunne de tegne til en kommende dyst mod Randers FC om pladsen i Europa League-Playoff.

