Bo 180 dage gratis i Gellerup

Kunne du tænke dig at bo gratis i Gellerupparken det første halve år af 2019? Så søger DR medvirkende til et nyt program.

- Vi lavede et program, der hed 180 dage på plejehjem, som der var stor interesse for, og hvor de unge, der boede på plejehjemmet, var glade for det. Nu vil vi lave et nyt eksperiment, som hedder 180 dage i Gellerup, fortæller caster på programmet, Halfdan Muurholm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forening imod havneudvidelse: - Total ændring af hele Aarhus

Programmet skal ses som et projekt, hvor man håber, at deltagerne og seerne vil få et indblik i, hvordan det er at bo i Gellerup som udefrakommende.

- Det er ligesom for at sætte spot på livet i Gellerup, der er jo så meget snak om, hvad det er for et sted, er det i virkeligheden på den måde, og hvordan ville folk udefra opleve det, hvis man bor der i et halvt år, siger Halfdan Muurholm.

Skal de lære livet at kende i Gellerup, så skal de også deltage aktivt Halfdan Muurholm, caster

Produktionen har fået stillet fire lejligheder til rådighed, og de søger både familier, unge og ældre til projektet. Dog skal man kunne ligge omkring 30 timers frivilligt arbejde i måneden ude i parken.

- På plejehjemmet skulle de også være sammen med beboerne for at lære livet at kende. På samme måde er det nu. Skal de lære livet at kende i Gellerup, så skal de også deltage aktivt, siger Halfdan Muurholm.

Man kan få mere at vide ved at skrive til hamu@dr.dk