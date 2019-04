Blomster sættes ind i kampen mod storskrald

Store flyttekasser og aflagte møbler.

Der bliver hurtigt meget skrald, når man rydder op, og ofte vil man bare gerne af med det hurtigst muligt.

Det mærker de i Aarhus Kommune, hvor borgerne stiller deres storskrald ved siden af de nedgravede affaldscontainere rundt omkring i gaderne.

Problemet er nu blevet så stort, at Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er gået ind i kampen for at undgå en masse storskrald omkring skraldespandene i Aarhus midtby.

Blomster ved affaldsspandene

På Langenæs Allé i Aarhus er der tirsdag blevet placeret en lille blomsterhave rundt om de nedgravede affaldscontainere.

Det grønne kunstgræs og de farverige blomster skal fungere som en barriere for borgerne, så de ikke sætter affaldet ved siden af skraldespanden.

- Man vil ikke ødelægge noget, der er pænt. Så når noget ser fint ud, har man ikke lyst til at være den, der sætter affald ovenpå, siger Sofie Schouboe, der er projektleder hos AffaldVarme i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

De små blomsterhaver vil blive flyttet rundt til forskellige steder i byen, hvor Aarhus Kommune kan se, at der er problemer med storskrald.

Der er placeret kunstgræs og farverige blomster rundt om containerne i midtbyen i Aarhus.

- Ved at flytte blomsterhaven forskellige steder hen, kan vi få indflydelse på flere steder i byen, hvor storskrald er et problem, siger Sofie Schouboe.

Gratis hjælp at hente

Hvis man har en masse storskrald, findes der et alternativ, så man ikke behøver at slæbe storskraldet hen til de nedgravede affaldsbeholdere.

Aarhus Kommune har en storskraldsbil, der gratis kommer og henter storskraldet ved hoveddøren.

- Man kan bestille en storskraldsbil ganske gratis, og så skal man sætte storskraldet ude foran sin dør, og det kan vi se, at det langt fra er alle, der gør her i Aarhus Kommune, siger Sofie Schouboe.

Skal du have noget til storskrald, kan du bestille afhentning på AffaldVarmes hjemmeside.