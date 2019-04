Blomster og bier kan være fortid: Øko-landmænd kommer til undsætning

Når vi sætter tænderne i et sprødt æble, er det biernes fortjeneste. Vi kan nemlig takke biernes bestøvning for, at det er muligt.

Biers bestøvning af planter og træer er afgørende for, at vi kan dyrke grøntsager, frugt og producere andre fødevarer.

84 procent af alle plantearter og 76 procent af Europas samlede fødevareproduktioner er afhængig af bier og andre bestøvere.

Men bierne er truede, da de mangler føde. Sprøjtegifte og færre blomster gør, at bierne forsvinder.

Derfor mener Økologisk Landsforening, at der er behov for at hjælpe de betrængte bestøvere.

- Det er vigtigt at hjælpe bierne, fordi de er meget vigtige for hele naturens måde at fungere på. Biernes bestøvning er med til at sikre, at der kommer nye frø og nye planter, siger Peter Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Økologiske landmænd sår blomster

250 økologiske landmænd har frivilligt taget 1000 kvadratmeter jord ud af drift for at så en masse økologiske blomsterfrø, der skal være med til at give bierne mere at leve af.

En mark fungerer som en ørken for bierne, men bliver der sået blomster på et lille område, vil det give en masse næring til insekterne omkring.

- Det er afgørende, at vores måde at drive landbrug på, passer rigtig godt på det naturelement, som vi dybest set er helt vildt afhængige af, siger Peter Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening.

Én af de økologiske landmænd, der har sået blomster på sin jord, er Anders Quist Duus.

Han har på sin gård Topkærgaard i Kasted nord for Aarhus sået en masse vilde blomster, der skal være med til at give næring til de mange insekter i området.

- Jeg gør det for at passe på naturen. Naturen er ikke afhængig af os, men vi er afhængige af naturen, siger Anders Quist Duus, der er økologisk landmand, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi kan alle hjælpe bierne

Men det er ikke kun økologiske landmænd, der kan være med til at redde bierne. Det kan vi alle sammen.

Derfor uddeler Økologisk Landsforening gratis blomsterfrø ud i hele april, så man kan være med til at holde flere bier, svirrefluer og sommerfugle på vingerne til sommer.

- Alle kan gøre noget. En måde kunne være at så blomster ude i haven, eller bare have en del planter udenfor. På den måde involverer vi folk i, at de kan blive bevidste om det her, siger Peter Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening.

Hos den økologiske landmand Anders Quist Duus bakker op om, at borgere også kan bidrage til at hjælpe bierne. Ifølge ham er det nogle små konkrete ting, man kan gøre for at bidrage til mere føde for blomsterne.

- Få de gamle blomsterkasser i garagen og skuret ud, det kommer til at pynte gevaldigt, og det kommer til at gøre en kæmpe forskel.