Blodregn kan ramme Østjylland i nat

Hvis man onsdag morgen undrer sig over, at den ellers nyvaskede bil pludselig er snavset, er der en helt naturlig forklaring på den forunderlige tilsmudsning.

Der er tale om blodregn, som er en kombination af støv fra Afrika og et helt almindeligt regnvejr.

Blodregnen falder hen over aftenen og natten til onsdag. Når regnen hører op, og regndråberne tørrer onsdag morgen, kan alle vandrette overflader ude i vejret være dækket af et fint lag rødligt eller brunligt støv.

Man kalder det blodregn, og det skyldes, at rødligt støv fra Sahara i mange kilometers højde er blæst helt op til Danmark.

Sandet i Sahara er rødligt, og de nuancer kan man meget vel genfinde i støv på biler i Danmark. Foto: Franck Fife - Ritzau Scanpix

Støvet bliver indfanget i regndråberne, som siden ser helt rødlige ud, når de løber ned ad hvide flader. Deraf kommer navnet blodregn.

Når regndråberne siden fordamper på bilen eller på havebordet, ligger det rødlige sand og støv tilbage.

Højtryk sender støv på lang omvej

I den forgangne weekend blæste varme vinde fra Sahara ud over de Kanariske Øer med varmt og solrigt vejr til følge på de kanter.

Vinden hvirvlede imidlertid også sand og støv op i luften, som blæste ud over Atlanterhavet og siden steg op i jetstrømmen i flere kilometers højde.

Jetstrømmen transporterede Støvet op til de Britiske Øer, og nu strømmer støvet henover Nordsøen for siden at falde ned i et regnvejr, som passerer Danmark fra nordvest tirsdag aften og natten til onsdag.

Vinden og støvet blæser hele vejen udenom et stort højtryk over Centraleuropa. Et højtryk som i øvrigt sikrer flere dage med mildt og forårsagtigt vejr i store dele af Europa.

Prognose for blodregn tirsdag aften fra klokken 19 til natten til onsdag klokken 01. De brunlige felter vest for Europa og over Danmark er såkaldt våd deposition, som er den tekniske betegnelse for støvfyldt regn. Foto: Skiron / Athens Universitet

Begrebet har mere end 400 år på bagen

Man kunne måske tro, at udtrykket blodregn er et af tidens noget poppede vejrudtryk, men begrebet blodregn er beskrevet i litteraturen så tidligt som i 1625.

Her silede en rød regn i henhold til gamle optegnelser ned over Græsted sogn i Nordsjælland.

Udtrykket har således mere end 400 år på bagen. Dengang troede man, at der var tale om meteoritstøv. Nu ved man, at kilden er at finde i mere jordnære højder i Afrika.