Blinde frygter elektriske løbehjul: - De kommer med ekstremt høj fart

150 elektriske løbehjul er i denne uge blevet sat på gaden 62 forskellige steder i Aarhus. Herfra kan de lejes lovligt af alle personer over 15 år.

Men det er ikke alle, der er begejstrede for tiltaget.

Jeg er særligt bekymret for, om det får den betydning, at nogle med synshandicap ikke længere har lyst til at gå ud, fordi det er for farligt. Helle Kaas Schmidt, kredsformand for Dansk Blindesamfund Østjylland

Hos Dansk Blindesamfund i Østjylland er de bange for, at deres medlemmer bliver kørt ned af de nye løbehjul, fordi de kan være svære at høre.

Det fortæller Helle Kaas Schmidt, der er kredsformand i Østjylland.

- Det gør det farligere at være blind i Aarhus. Vi kan umuligt høre dem, og de kommer med ekstremt høj fart, siger hun med henvisning til, at de elektriske løbehjul kan køre op til 20 km/t.

Tidligere har de elektriske løbehjul også mødt kritik fra Rådet for Sikker Trafik. Torsdag sagde rådets direktør Mogens Kjærgaard Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er sikre på, at der kommer en række ulykker.

- Forestil dig en situation, hvor du skal dreje til højre og markere med den ene arm, at du drejer. Samtidig skal du styre et elektrisk løbehjul på små hjul med den anden arm. Det er tæt på umuligt.

Frygter at folk bliver inde

Det er dog de svingende løbehjul, som Dansk Blindesamfund i Østjylland forudser kan give dfordringer.

Derimod er det særligt, når de blinde skal stige af bussen, at Helle Kaas Schmidt tror, der kan opstå farlige situationer for de svagsynede.

For folk på elektriske løbehjul er ikke som en selvfølge vant til at tage de samme forholdsregler som folk, der kommer kørende på en cykel, forklarer hun.

- Vi synes i forvejen, at cykler kan være svære at høre. Men de kører ikke nær så stærkt som elektriske løbehjul, så de kan som regel nå at stoppe.

Vi kommer til at nævne, at der også skal holdes et øje på de elektriske løbehjul. Morten Hansen, vagtchef hos Østjyllands Politi

Samtidig frygter Helle Kaas Schmidt også, at de nye løbehjul kan ende med at få andre konsekvenser end påkørsler.

- Jeg er bekymret for mine medlemmer. Og jeg er særligt bekymret for, om det får den betydning, at nogle med synshandicap ikke længere har lyst til at gå ud, fordi det er for farligt, fortæller hun.

Derfor vil Dansk Blindesamfund i Østjylland i første omgang arbejde på at informeret alle medlemmerne omkring de nye trafikanter.

Politiet holder øje

For elektriske løbehjul gælder de samme regler, som der gælder for cyklister. Det betyder blandt andet, at det er forbudt at køre påvirket eller på fortove.

Vi vil rigtig gerne have, at folk tager lidt hensyn til os og bruger ringeklokken på de elektriske løbehjul. Helle Kaas Schmidt, kredsformand for Dansk Blindesamfund Østjylland

Derfor kommer Østjyllands Politi også til at holde et øje på de nye trafikanter over weekenden.

Det fortæller Morten Hansen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

- Vi kommer til at nævne, at der også skal holdes et øje på de elektriske løbehjul under vores briefing til aftenvagterne, siger han og fortsætter.

- Derfor forventer vi også, at vi kommer til at stoppe nogle løbehjul over weekenden. Ligesom vi også kommer til at standse nogle cyklister, der kører ulovligt.

Regler for elektriske løbehjul Regler for el-løbehjul Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.



Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.



Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer i timen ved egen kraft.

Motoriserede løbehjul er - ligesom cykler - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.



Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år. Men de må gerne føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.



Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.



Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede. Reglerne for motoriserede skateboards samt selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels: I hovedtræk gælder de samme regler som for el-løbehjul. Der er dog forskel på, hvor de må køre.



Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti, og skal i disse tilfælde ske på cykelsti.



På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højst 50 kilometer i timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.

Kilde: Ritzau samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Prominente politikere bakker op

For nylig drønede Aarhus' rådmand for Miljø og Teknik, Bünyamin Simsek (V), og transportminister, Ole Birk Olesen (LA), rundt i Aarhus på hvert sit elektriske løbehjul.

Det gjorde de dengang for at markere, at inden længe ville alle i Aarhus få samme mulighed.

Dengang afviste transportminister Ole Birk Olesen, at han ikke så de store udfordringer i, at der skulle til at køre løbehjul på cykelstierne.

- Vi har lyttet til bekymringerne, men vi er bare ikke enige i dem. Vi mener ikke, at elløbehjul er mere usikre at bruge i trafikken end en cykel, sagde Ole Birk Olesen (LA), da han var på besøg i Aarhus i januar.

Men selvom ministeren ikke nødvendigvis ser det store problem i at have elektriske løbehjul på cykelstierne i Aarhus, så kommer Helle Kaas Schmidt alligevel med en ekstra opfordring til dem, der lejer et løbehjul.

- Vi vil rigtig gerne have, at folk tager lidt hensyn til os og bruger ringeklokken på de elektriske løbehjul, siger hun.