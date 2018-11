Blev skudt af politiet: 24-årig mand er varetægtsfængslet

Den 24-årige mand, der mandag blev skudt af politiet, er fredag blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Manden blev skudt af en betjent på Karen Blixens Boulevard i det vestlige Aarhus, da han angiveligt havde angrebet en patrulje med en kniv.

Efterfølgende kunne Østjyllands Politi melde, at den 24-årige mand var uden for livsfare.

Han er sigtet for at forsøg på manddrab og vold mod politiet.

På grund af sine kvæstelser kunne han ikke møde op til grundlovsforhøret tirsdag, hvor han blev fremstillet i absentia.

- Når vi anholder ham mandag, så må der maksimalt gå 24 timer før han bliver fremstillet i grundlovsforhør. Men inden for de 24 timer var han ikke i stand til at møde op. Derfor blev han fængslet i absentia indtil han var i stand til at møde op og give forklaring i retten, siger Jannie Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Men fredag havde den sigtede fået det bedre, og kunne derfor møde op til et nyt grundlovsforhør. Her bestemte Retten i Aarhus, at han blev varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling ind til den 21. december.

00:32 Betjente fra Østjyllands Politi skød i mandag eftermiddag en mand i Brabrand. Episoden fandt sted ved Karen Blixens Boulevard ved 13-tiden. Luk video

Politiklagemyndigheden på sagen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet inddraget i sagen og efterforsker episoden efter bestemmelsen om 'udrykningssager'.

Bestemmelsen dækker over episoder, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Det er normal procedure, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed involveres, når betjente har trukket deres tjenestevåben og ramt borgere.