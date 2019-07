Blev afvist af kvinder: Tømte pulverslukker i hovedet på dem

Natten til mandag tog en hjemtur en ubehagelig drejning for to kvinder i Aarhus.

På vej hjem i bil ved 02.35-tiden stoppede de to kvinder ved Q8 på Randersvej i det nordlige Aarhus. Her blev kvinderne kontaktet af fire mænd, der spurgte, om ikke kvinderne ville med dem videre. Men da kvinderne ikke kendte de fire mænd, afslog de tilbuddet.

Da mændene var kørt fra stedet, gjorde kvinderne det samme i retning mod Ikea. Kort tid efter fandt de ud af, at bilen med de fire mænd fulgte efter dem, og ved tilkørselsrampen til Djurslandsmotorvejen kørte de fire mænd ind foran deres bil og fik dem til at standse.

Tømte pulverslukker i hovedet på dem

Den ene kvinde rullede vinduet ned, og en af de fire mænd tømte en pulverslukker ind i bilen i hovedet af dem.

Manden med pulverslukkeren beskrives ifølge politiet som værende afrikansk af udseende, 20-25 år gammel, 175 centimeter høj og almindelig af kropsbygning. Han var iført en hvid T-shirt og grå joggingbukser. De fire mænd kørte i en sølvgrå stationcar, formentlig en Audi.

Østjyllands Politi er i gang med efterforskningen, som blandt andet indebærer at indhente og se video fra tankstationen på Randersvej.

- Der er ikke noget, der tyder på, at personerne her kender hinanden, eller at der er gået andet forud for overfaldet end mødet på tankstationen, siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har set mændene eller bilen i området ved Q8 på Randersvej ved 02.35-tiden natten til mandag.