Blæsende men mere tør søndag

Efter en lørdag med adskillige kraftige byger over især Aarhus, er der udsigt til mindre regn søndag.

- Til gengæld vil det være noget mere blæsende med fjorten meter i sekundet. Det er kuling. Med temperaturer omkring de 20 grader, vil det føles noget køligere, siger Per Christiansen, vejrvært på TV2 Vejret.

Lunt badevand

Selvom der ikke just venter os en klassisk sommerdag søndag, så kan det være en okay dag til en tur i bølgen blå, lyder det fra vejrværten, som pointerer, at havvandet nær Aarhus er 20 grader, mens det ud for Djursland er 18 grader.

- Måske er det endda lunere at være derude end inde på land, hvor det så vil blæse, siger Per Christiansen.

Fint arbejdsvejr

Sommerferien lakker for alvor mod enden og rigtig mange møder på arbejde første dag mandag.

- Set fra et vejrsynspunkt, skal man ikke være ked af at begynde på arbejde mandag, for det bliver lige så stille køligere og frem til og med torsdag risikerer vi alle dage en regnbyge og vi får lidt mere gang i vinden, end vi har haft de seneste dage, siger Per Christiansen.