Black Friday oversvømmer butikker: Kommer nu med bøn til kunderne

Der var gang i netbutikkerne fredag aften til Black Friday. Det betyder, at landets små pakkeshops i dag drukner i uafhentede pakker.

Det er også tilfældet hos Bog og Idé i Hornslet. Det fik dem mandag til at komme med et nødråb på Facebook, hvori de beder østjyderne om at hente deres pakker.

- Vores lager er fyldt, og vi kan se os nødsaget til at sende pakker videre til andre pakkeshops, hvis ikke der bliver afhentet pakker i dag. Det står der blandt andet i opslaget, som kan læses nedenfor.

I løbet af formiddagen havde butikken i Hornslet fået omkring 700 pakker ind. Det betyder, at butikkens lager er fyldt med pakker fra gulv til loft.

- Problemet er, at vi får rigtig mange pakker efter Black Friday. Og hvis pakkerne ikke bliver afhentet samme dag, som de kommer ind, så får vi flaskehals, da vi formoder, at der kommer 500-600 mere i morgen, siger Søren Henriksen, boghandler hos Bog og Idé i Hornslet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Black Friday er årets handelsdag

Der er dog god grund til det store pakkekaos.

Hos Firmaet Nets oplyser de, at forbruget med dankort endte på 1,94 milliarder kroner fredag. Dermed er Black Friday indtil videre dette års største handelsdag.

- Vi kan se, at Black Friday i år lå otte procent under sidste år, men det er stadigvæk den femte største handelsdag, som nogensinde er blevet registeret i Danmark, fortæller Povl Rasmussen, pressemedarbejder hos Nets, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det knap så høje tal som de tre foregående år, skyldes dog ikke nødvendigvis at folk i år køber mindre ind.

- Vores hovedtese er, at mange butikker i år har valgt at køre med Black Week eller Black Weekend, og det spreder jo købene lidt mere ud, så vi registrerer mindre på selve dagen, siger Povl Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hent jeres pakker hurtigst muligt

I år skal der derfor også sendes mange pakker ud, og det mærker de hos pakkefirmaet GLS.

- Vi har haft langt flere pakker, end vi plejer at have i vores system, fortæller de hos GLS til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor har de forud for Black Friday lavet et system, som gør det muligt for dem at tilbageholde pakker, hvis det bliver nødvendigt.

De opfordrer dog, ligesom Søren Henriksen, folk til i stedet at hjælpe dem med at komme pladsproblemet til livs.

Søren Henriksen i fuld gang med at lede efter pakker til kunderne.

- Vi vil gerne opfordre til, at folk henter deres pakker, så snart de får besked fra GLS, om at den er klar til afhentning, lyder det fra GLS.

Tilbage hos Bog og Idé i Hornslet håber de, at kunderne på den måde vil hjælpe hinanden.

- Jeg ville jo være ked af, hvis borgerne i Hornslet skal til Mørke eller Mejlby for at hente pakker, men vi kan simpelthen løbe ind i, at vi ikke kan være der, lyder det fra Søren Henriksen.