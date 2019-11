Bjørns mor brændte ihjel: Nu får han genåbnet sagen om plejehjemsbranden

Den 3. august 2018 opstod en skæbnesvanger brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro. Ilden tog tre ældre kvinders liv.

Ti måneder efter indstillede politiet efterforskningen. Konklusionen var klar: Ingen kunne stilles til ansvar for ulykken.

Bjørn Sørensen og hans mor Inger-Lis havde et nært forhold. Siden dødsbranden har han kæmpet for at få svar på, hvad der skete og hvem der havde ansvaret.

Men den melding var Bjørn Sørensen ikke tilfreds med. Hans mor Inger-Lis var blandt de dræbte og det var i hendes lejlighed, at ilden var startet.

Derfor rejste han sagen over for statsadvokaten i Viborg, som nu har besluttet at genåbne den.

- Jeg er rigtig glad for, at sagen er blevet genåbnet. For det bekræfter for mig, at der er åbne spørgsmål i efterforskningen, der trænger til at blive besvaret, siger Bjørn Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Inger-Lis Madsen var i mange år alene med Bjørn Sørensen. Hun havde en stor energi og en evig glæde ved at prøve nye ting, husker han.

Brand nummer to

Hans mor Inger-Lis Madsen var kendt ryger og netop flyttet på Plejehjem, fordi hun tidligere ufrivilligt havde været skyld i en brand i den ældrebolig, hvor hun boede før.

Hun var begyndende dement, faldt i søvn på toilettet med en smøg og var kort efter omgivet af røg. Dengang overlevede hun dog.

Brandvæsenet var hurtigt på stedet, da Plejehjemmet brændte. Desværre havde ilden bredt sig meget hurtigt og det var for sent for tre ældre kvinder.

Men Bjørn Sørensen var ikke i tvivl om, at moderen ikke længere kunne bo der. Han måtte flytte sin mor til et sted, hvor nogen kunne holde opsyn med hende, når hun røg.

Strikse rygeregler

Hun kom på plejehjemmet Farsøhthus og aftalen med personalet blev, at hun altid skulle have rygeforklæde på, når hun røg. Og lighteren skulle ligge i medicinskabet, så hun skulle bede om den for at komme i gang med at ryge.

Branden begyndte i Inger-Lis´ lejlighed. Da hun flygter fra lejligheden, åbner hun døren ud til gangen. Det nærer ilden. På grund af de åbne vinduer i den rekordvarme sommer spredes ilden - meget hurtigt - ned til spisekøkkenet.

Den 3. august 2018 kl. 16.30 havde personalet tændt en cigaret for Inger-Lis Madsen. En time senere går brandalarmen i hendes lejlighed.

De andre beboere på plejehjemsgangen var i gang med at spise ude i den lille fællesstue, da røgalarumet lød. Kort efter kommer Inger-Lis ud af lejlighed i kørestolen.

- Det er her, det brænder, nåede hun at informere de andre på gangen, inden en stor stikflamme står ud fra hendes lejlighed.

Inger-Lis og to andre ældre kvinder omkommer i branden.

Forbipasserende reddede flere ældre ud af vinduerne på det brændende plejehjem. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Vil have svar

Nu har statsadvokaten afgjort at sagen skal genoptages, fordi efterforskningen ikke har været grundig nok. Det oplyser statsadvokaten til Radio4.

Flammerne fik godt fat i gangen på plejehjemmet. Her ses, hvordan en gang magen til ser ud sammenlignet med den brændte.

Inger-Lis Madsens søn Bjørn Sørensen har flere oplysninger, som han vil dele med politiet. Dels nye informationer, men også undren over dele af efterforskningen, hvor Bjørn Sørensen har læst sagsakterne og nu sidder med flere spørgsmål end svar.

- Jeg har gået med det her siden august sidste år og været oplevet, at rigtig meget var uafklaret. Og sådan har jeg det stadig, og det er selvfølgelig ikke rart. Jeg kan jo nemt falde i den der rolle som ham, der ikke kan komme videre, så det er opløftende for mig, at statsadvokaten stiller spørgsmål ved de samme ting og tager sagen op igen.