Bjørnen her skal skæres i stykker foran børn - der mangler blot én vigtig detalje

'I løbet af dagen vil bjørnens indre blive blotlagt, mens knogler og muskler skæres fri.'

Sådan beskriver Naturhistorisk Museum et event, som finder sted i museets have på lørdag.

Her vil ansatte fra museet dissekere en sortbjørn, og arrangementet er primært rettet mod børn.

- Det er for at give børn et indblik i, hvad der er inde i dyr. Det er dybest set banal biologiformidling på en underholdende måde. Vi prøver at åbne børns øjne for, hvorfor en bjørn fx har en stor pels og et tykt fedtlag, siger vicedirektør for Naturhistorisk Museum, Henrik Sell, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke et rædselskabinet

Naturhistorisk Museum har søndag lagt et billede af sortbjørnen, der skal dissekeres, på museets facebookside.

Bjørnen ligger i en temmelig spøjs stilling, og det skyldes, at den indtil nu har været dybfrossen. Den skal tø op, før den kan dissekeres.

Billedet på Facebook akkompagneres af teksten: 'Er du lige så glad for at det er påskeferie som vores bjørn?'

Vi skærer ikke hovedet af en høne. Det bliver ikke et show eller et rædselskabinet. Henrik Sell, vicedirektør, Naturhistorisk Museum

Trods den humoristiske tilgang kommer dissektion ifølge Henrik Sell til at finde sted med respekt for naturen.

- Det handler dybest set om kærlighed til naturen. Jo mere, man ved hvad om naturen, jo større respekt har man for den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi skærer ikke hovedet af en høne. Jeg mener, at man skal gøre det på en ordentlig måde og sat ind i en sammenhæng, så det ikke bliver et show eller et rædselskabinet.

Det vakte international harme, da København Zoo i 2014 obducerede den 18 måneder gamle giraf Marius i overværelse af havens gæster. Foto: Kasper Palsnov - Ritzau Scanpix

En god oplevelse

Dissektionen er tilpasset børn, så det bliver underholdende, og selvom det er en blodig affære, har Naturhistorisk Museum gode erfaringer med at dissekere dyr foran børn.

- 99.9 procent har en rigtig, rigtig god oplevelse. Der er nogen, der synes, at dyrene lugter, men det er fint nok. Det er der ikke nogen, der dør af, siger Henrik Sell til TV2 ØSTJYLLAND.

Sortbjørnen lever vildt i Nordamerika, mens den sortbjørn, museet vil dissekere, stammer fra en dyrepark. Ifølge Henrik Sell er bjørnen sandsynligvis blevet skudt eller aflivet med en boltpistol.

- Der er altid grund til, at man afliver et dyr. Det er aldrig for sjov, lyder det fra Henrik Sell.

Dyreværn hilser dissekering velkommen

Det har før vakt forargelse, når eksempelvis en zoologisk have har dissekeret et dyr foran et publikum. Dyrenes Beskyttelse har dog ikke et problem med den slags dissekeringer - så længe det sker med respekt for dyret.

- Det må ikke være ren underholdning og for at sælge billetter. Det er en balance, man må finde, men jeg forestiller mig, at Naturhistorisk Museum vil gøre det med høj faglighed og respekt for dyret. Vi kan kun hilse det velkomment, siger dyreværnschef for Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

For dyreværnschefen handler det om formidling af viden om dyr, og det relevant, fordi vi lever i en tid, hvor mange ikke har kendskab til dyr.

- Zoologiske haver bruger også deres dyr til at gøre børn og voksne klogere på, hvordan dyr ser ud og bryde de barrierer, der er mellem mennesker og dyr. Nu om dage lever vi alle i byerne, og der er ikke ret mange, der kender til dyr længere, siger Yvonne Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun understreger, at det vigtigste for Dyrenes Beskyttelse er, hvordan dyrene har levet indtil deres død.

- Det er noget andet, hvis man havde aflivet den til formålet, men det er ikke tilfældet her, lyder det fra dyreværnschefen.

Dissekeringen af sortbjørnen foregår lørdag d. 20. april mellem klokken 10-16.

