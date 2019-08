Bjørnebanden holder gang i gammelt skib

Lillebjørn er et 80 år gammelt skib, som bliver sejlet og vedligeholdt af en gruppe frivillige, som kalder sig Bjørnebanden. Denne sommer har foreningen 25-års jubilæum, og de har et sammenhold, som betyder rigtigt meget for dem.

- Vi har udviklet os fra at være nærmest ingenting til at være noget, som er en del af byen, siger Jacob Norholt, der har været frivillig i Foreningen til Lillebjørns bevarelse i 20 år.

Der er cirka 25 frivillige, der står for at sejle og vedligeholde skibet. De kalder sig meget passende - Bjørnebanden.

Jacob Norenholt er en af de 25 frivillige

25 års jubilæum

Skibet er bygget i 1930’erne, og fra 1948 til 1990 sejlede det rundt i Randers Havn. Planen var, at det efterfølgende skulle skrottes, men i sidste øjeblik blev skibet reddet.

Lillebjørn blev søsat igen for præcis 25 år siden efter et langt restaureringsarbejde.

- Vi har noget service flere gange om året, nu hvor vi sejler med gæster, er der altid noget, der går i stykker eller knækker, og det er vi så ved at reparere nu.

Lillebjørn skaber sammenhold

Jacob Norholt og Henrik Sørensen sætter begge stor pris på fællesskabet blandt de frivillige ombord på Lillebjørn.

- Det er godt kammeratskab, og vi lærer en del nye mennesker at kende, og så får vi en masse frisk luft, siger Henrik Sørensen.

Og Jacob stemmer i:

- Altså det er jo ikke sådan noget med at stikke af fra konen. Jeg nyder det virkelig. Så jeg tror, jeg bliver ved, så længe jeg kan, siger Jacob Norholt.

Skibet sejler under Randers Festuge, og i hele sommerhalvåret er det muligt for selskaber at booke en tur ud i fjorden med Lillebjørn.

