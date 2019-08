Bjarne vil selv aflive sine dyr på marken: - Det er dyrevelfærd

Landmænd Bjarne Jensen er vandt til selv at aflive sine kvæg.

De fleste bliver dog sendt til slagteriet levende, men de, som han ikke mener, er egnet til transport, skyder han på marken.

Bjarne Jensens familie driver racen skotsk højlandskvæg. For dem er det vigtigt, at dyrene lever så naturligt som muligt.

Nu har Fødevarestyrelsen dog præciseret EU-reglerne omkring aflivning af raske kvæg, og det betyder, at Bjarne Jensen ikke længere må skyde sine raske kvæg selv. De skal forbi et slagteri.

Og det kan gå ud over hans gamle kvie, Dina, på 11 år.

Skal vi indfange hende med en lasso og tvinge hende ind i en lastbil, så hun bliver stresset. Bjarne Jensen, indehaver af Jysk Naturkød, Aarhus.

Hun skulle efter planen skydes på marken, imens hun - ifølge landmanden - hyggede sig, og bagefter skulle hendes kød spises.

- Men med de nye regler, ved vi ikke med hende - om hun skal blive gående herude, til der kommer en dyrelæge og siger, at det ikke er dyreetisk at have hende gående mere. Men så er det et sygt dyr, og så kan vi ikke spise hende. Eller skal vi indfange hende med en lasso og tvinge hende ind i en lastbil, så hun bliver stresset, og så kan det også være, at kødet bliver dårligt, siger Bjarne Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dette område, som Bjarne Jensens kvæg er vandt til, og Bjarne Jensen ser gerne, at de bliver skudt, imens de græsser på marken i stedet for på et ukendt slagteri.

Indtil nu har han skudt to tredjedele af hans køer selv, og resten har han sendt til slagteriet.

Fremover ved han ikke, hvad han vil stille op. Han overvejer dog, om han skal lade dyrene gå på marken, indtil de bliver gamle og syge, så de slipper for at blive transporteret til et slagtehus og få en stressende død. Ifølge reglerne må man nemlig gerne skyde syge dyr.

- Det er dyrevelfærd, der er det vigtigste. Vi bruger så meget tid på dem, og som dyreholdere er vi bare nødt til at lave de bedste forhold til dem, siger Bjarne Jensen.

Læs også Stort område i Aarhus blev evakueret på grund af højtaler i pose

Ikke dyrevelfærd

Hos Dyrenes Beskyttelse er de på Bjarne Jensens side.

De mener, at landmændene skal have lov til at skyde deres raske køer på marken, og at Fødevarestyrelsens præcisering ikke nødvendigvis er for dyrenes bedste.

Det er klart et dyrevelfærdsmæssigt problem. Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

- Det er klart et dyrevelfærdsmæssigt problem. Når de bliver skudt på marken, indtræffer døden jo med det samme. Alternativt skal man jo drive dem op i en transportvogn, transportere dem og først aflive dem på slagteriet, og det er stressende, siger Britta Riis, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse.

- Hvis man forestiller sig et dyr, der har gået på en græsmark hele sit liv og så den her uvante situation at blive drevet op i en transportvogn måske sammen med andre dyr, den ikke kender i forvejen. Det er jo noget, mange dyr bliver udsat for, men hvis man kan undgå det, er det jo at foretrække, tilføjer hun.

Læs også I dag løber JYSK-ansatte med sørgebind: - Vi sender tanker til familien

Spørger ministeren

Søren Egge Rasmussen er medlem af Folketingets Fødevareudvalg for Enhedslisten og samtidig dyrevelfærdsordfører, og han er dybt forundret over udmeldingen fra Fødevarestyrelsen.

Søren Egge Rasmussen mener, at reglerne er groteske.

- Det er dårligt for dyrevelfærden. Det er et kæmpe problem for de små producenter, og der har jeg spurgt landbrugsministeren til i dag, om han vil garantere, at der findes en løsning, og det har han otte dage til at svare på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er EU, der har vedtaget reglerne, og Fødevarestyrelsen præciserer blot de allerede gældende regler over for landmændene.

Jeg synes, at vi skal arbejde med dyrevelfærd, og hvordan vi stresser dyrene mindst muligt i forbindelse med slagtning. Søren Egge Rasmussen, dyrevelfærdsordfører, Enhedslisten

- Jeg synes, det virker som en grotesk sag. Der må være mange andre mindre landbrug ude i Europa, som har en lignende praksis. Jeg synes, at vi skal arbejde med dyrevelfærd, og hvordan vi stresser dyrene mindst muligt i forbindelse med slagtning, siger Søren Egge Rasmussen (EL).

Slagterier på hjul

Hos Fødevarestyrelsen arbejder de på at imødekomme ønsket om at kunne skyde dyrene på landmændenes egen grund.

- Der bliver arbejdet med, at dyr kan aflives på bedriften, f.eks. ved et mobilt slagteri eller ved, at der autoriseres et mindre slagteri på bedriften, skriver Charlotte Vilstrup, der er kontorchef for foder og fødevaresikkerhed hos Fødevarestyrelsen.

Læs også Lars Larsens efterladte: Støt Kræftens Bekæmpelse i stedet for at give blomster