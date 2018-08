Bilister blæser på fartgrænser: To kørte dobbelt så stærkt som tilladt

Det er anden gang inden for blot fire dage, at Østjyllands Politi har stået i vejsiden med en ATK-vogn på Grenåvej i Skæring ved Aarhus.

Tidligt fredag morgen stod betjente klar til at fange fartdjævle i blitzens skær. Mellem kl. 5.45 og kl. 8.45 passerede i alt 1.278 biler, og 44 af dem blev målt til at køre for stærkt.

15 af dem i sådan en grad, at de nu kan skal kan til en ny teori- og køreprøve, da de blev målt til at køre mere en 40 pct. for hurtigt. Fartovertrædelser af den størrelse giver en betinget frakendelse af kørekortet.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, man skal tænke over det, fordi det er farligt for én selv, men det er også farligt for dem, der arbejder i vejkanten, siger politikommissær Lars Bisgaard fra færdselssektionen ved Østjyllands Politi og fortsætter:

Dem, som vælger at ignorere skiltene, kører hensynsløst og tænker kun på sig selv Lars Bisgaard, Østjyllands Politi

- Det er underligt, at flere bilister ignorerer skiltningen. Dem, som vælger at ignorere skiltene, kører hensynsløst og tænker kun på sig selv, siger han

Vejarbejdere utrygge

Det er er tredje gang siden 23.august, at Østjyllands Politi stod klar til at blitze hurtige bilister. Fredag den 27. august mødte de også frem til strækningen med fotovognen. Her fire dage senere må Østjyllands Politi sande, at bilisterne kører for hurtigt.

Efter tre timers blitzeri mod bilister på Grenåvej er konklusionen klar: bilerne kører stadig for stærkt forbi vejarbejdet i Skæring. Værst ser det ud i to tilfælde, hvor to biler blev målt til at køre hhv. 93 og 94 km/t. Altså næsten dobbelt så stærkt som det tilladte på 50 km/t.

- Man får selvfølgelig en bøde. Og når det er ved vejarbejde er bøden dobbelt så høj ved vejarbejde. I dag har vi fanget en, som normalt koster 5000, men i dette tilfælde er bøden 10.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet, siger Lars Bisgaard.

Man kan være sikker på, at vi på et eller andet tidpunkt står der med en færdselskontrol Lars Bisgaard, Østjyllands Politi

Efter fangsten af flere fartsyndere minder Østjyllands Politi nu på det kraftigste bilisterne til at slippe speederen og lade farten dale ned til de tilladte 50 km./t.

- Jeg opfordrer til at kigge efter skiltene. For man kan være sikker på, at vi på et eller andet tidpunkt står der med en færdselskontrol, advarer Lars Bisgaard.