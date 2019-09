Billige cykelhjelme til hjelmløse studerende

Du synes, du ser dum ud, den ødelægger din frisure, og der er ikke plads til din knold. Der er mange grunde til, at man ikke vil have en cykelhjelm på, og det vil Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu gøre noget ved.

I denne uge kunne studerende nemlig købe en cykelhjelm for 150 kroner ved en pop up-shop foran Studenterhuset i Aarhus. Køen var lang, og allerede klokken 11 var alle cykelhjelmene udsolgt.

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden laver igen i år pop up-shops på uddannelsessteder rundt om i landet. I denne uge var de foran Studenterhuset i Aarhus.

Vil ikke bruge mange penge på en cykelhjelm

Det glæder de studerende, at de nu har mulighed for at købe en billig cykelhjelm.

- De koster hurtigt mange penge, og det er også derfor, jeg ikke har fået købt en ny i forhold til den gamle. Jeg har længe gerne ville have en ny, så kostede de lige en 400-500 kroner, og det gider man måske ikke lige at bruge på, siger Signe Bram, som købte en cykelhjelm foran Studenterhuset i denne uge.

Signe Bram var en af de studerende, der købte en cykelhjelm i dag.

Hun tilføjer, hun er klar over, at der er dumt ikke at have en hjelm på, hvis uheldet skulle være ude.

- Man er koncentreret om alle mulige andre ting, og man er altid på vej et eller andet sted hen, så hvis man lige kan have en cykelhjelm på, der kan hjælpe en, så er man lidt mere sikker, siger Signe Bram.

Michael Hjprth Frederiksen er projektleder i Rådet For Sikker Trafik, og han fortæller, at de gerne vil give de studerende en hjælpende hånd.

Og det er med god grund, at Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden turnerer med billige cykelhjelme. Tal viser nemlig, at de 16-25-årige i langt lavere grad end landsgennemsnittet vælger at køre med cykelhjelm.

Langt størstedelen af de unge foretrækker cyklen som transportmiddel, men det er faktisk kun hver femte i alderen 16-26 år, der bruger cykelhjelm.

- Vi vil gerne give dem en hjælpende hånd i forhold til at få en hjelm på deres hoveder, og derfor sælger vi de her hjelme til nedsatte priser på uddannelsesinstitutionerne rundt omkring i Danmark, siger Mathias Hjorth Frederiksen, som er projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

De studerende kunne prøve de forskellige cykelhjelme ved pop up-shoppen ved Studenterhuset.

Mange gode undskyldninger

Og der er mange gode undskyldninger til, hvorfor man ikke vil have hjelm på, når man cykler.

- Den mest oplagt er, at man synes, man ser lidt dum ud. Så er der mange, der synes, det er for dyrt, og man vil hellere købe fadøl nede i byen. Så vi har hørt rigtig mange undskyldninger, men heldigvis er der også rigtig mange gode grunde til at få den på, siger Michael Hjorth Frederiksen.