Billetter til mindeaften for Kim Larsen revet væk: Behov for en ekstra

Det har skabt landesorg, at den folkekære musiker Kim Larsen for en uge siden sov stille ind. Landet over har der været støttekoncerter, fakkeloptog og andre arrangementer, der hylder stjernen. I Randers er en mindeaften i næste uge så populær, at billetterne til den hurtigt blev udsolgt.

Derfor bliver der nu arrangeret en ekstra.

Jeg er håbløs Kim Larsen-fan, og da nyheden om hans død kom i søndags, blev jeg ked af det og tænkte straks, at vi måtte gøre noget. Jan Iversen, initiativtager

Bag mindeaftenener står to af byens mest inkarnerede Kim Larsen-fans, Jan Iversen og Karsten Danielsen.

- Jeg er håbløs Kim Larsen-fan, og da nyheden om hans død kom i søndags, blev jeg ked af det og tænkte straks, at vi måtte gøre noget, fortæller Jan Iversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tog kontakt til sin medfan og restauranten Pakhuset, der gennem mange år har huset arrangementer med kopi-sangeren Peter Vildmand, som fortolker Larsens hits.

Anekdoter og fortællinger fra hans liv

Stedet og afteneners forløb er ifølge initiativtageren siden blevet nøje planlagt.

- Hvis Kim ikke kunnet have undgået hyldest, og det kan han altså ikke helt, som den stjerne han var, så tror jeg, at han ville synes, at det her er okay, mener Jan Iversen.

Pakhuset er ikke et fint sted, men passer nok lige til Kim Larsen. Hans Christian Møller, indehaver

Aftenerne forløber sådan, at deltagerne ud over mad og drikke får fortællinger og anekdoter fra Kim Larsens liv fortalt af de to fans efterfulgt af en akustisk koncert med Peter Vildmand.

- Vi fortæller historien om Kim, som vi gerne vil have den fortalt. Og så synes vi, at Pakhuset passer på de steder, som han ønskede at komme. Det bliver i Kims ånd, lyder det fra Jan Iversen.

Mindeaftenerne finder sted torsdag og fredag i næste uge. På lidt over et døgn blev de 266 billetter til sidstnævnte dag udsolgt, så folkene bag valgte at lave en ekstra.

Passer lige til Kim Larsen

Om torsdagen er der stadig omkring 100 billetter tilbage at få.

Pakhuset har fra start været med på ideen og er glad for, at valget for lokationen er faldet på dem.

- Pakhuset er ikke et fint sted, men passer nok lige til Kim Larsen. Peter Vildmand og hans band har spillet her mange gange, så det er oplagt med mindeaftener her, siger indehaver af Pakhuset, Hans Christian Møller, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kopi-sangeren glæder sig da også til de to aftener. Han har indtil nu ikke deltaget i nogle af de ting, der er blevet sat i værk for at hylde Kim Larsen.

- Det her er det, jeg kommer med til. Jeg synes, at det er et godt arrangement og fedt med så mange mennesker, siger Peter Vildmand til TV2 ØSTJYLLAND.