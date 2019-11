Billetter til Helmig-koncert går som varmt brød - det gør de falske også

Han kan stadig, den gamle.

Onsdag er godt 20.000 ud af 35.000 billetter til Thomas Helmigs første stadionkoncert nogensinde blevet solgt, efter at billetterne til koncerten på Ceres Park blev sat til salg søndag formiddag.

Det oplyser direktør for Beatbox Booking, Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas Helmig spiller kun én anden koncert næste sommer. Foto: Ritzau Scanpix

Malurt i bægeret

Det er Beatbox Booking, der arrangerer koncerten den 26. juni 2020, og direktør Peter Sørensen er meget tilfreds med billetsalget indtil videre.

- Salget til koncerten går forrygende. Vi er glade og stolte og glæder os til at vælte Ceres Arena næste sommer, siger han.

Der er dog dryppet malurt i bægeret. Peter Sørensen er nemlig bevidst om, at der allerede er falske billetter i omløb.

Thomas Helmig stod sidste sommer bag Danmarks VM-sang ’Hele Danmark op at stå’, som var den officielle sang til den slutrunden i Rusland. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Det sker blandt på Den Blå Avis og udenlandske videresalgssider som Viagogo og Oneticket, oplyser direktøren i Beatbox Booking.

- Der gøres fra branchen store anstrengelser for at fortælle præcist, hvem der er eneforhandler af en billet til en konkret koncert samt at advare folk mod at benytte andre salgssteder end den, der har eneretten, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Folk burde vide det nu, men alligevel falder mange for fristelsen til at købe billetter via disse steder. Det gælder ikke mindst, når der er tale om udsolgte koncerter.

55-årige Thomas Helmig er fra Egå ved Aarhus. I 2000 blev Helmig gift med forfatter og tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Foto: Sara Christine Nørgaard - Ritzau Scanpix

Stregkoder fra helvede

I dag består falske billetter ret beset blot af kopierede stregkoder, lyder det fra Peter Sørensen.

- Har man købt én billet, kan stregkoden i princippet kopieres uendeligt og videresælges. Den første, der fremviser koden, får adgang, mens alle andre bliver afvist, da koden annuleres, når den en gang er scannet siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom koncertarrangører kan spore den person, der oprindeligt har købt en billet, er det ifølge Peter Sørensen meget svært at komme efter synderen "i virkelighedens verden".

Thomas Helmig seneste album hedder Takker. Det er det sekstende studiealbum fra det danske popikon. Foto: Sofie Mathiassen, Scanpix

Booking-branchen gør ifølge Beatbox Booking en del forsøg på at gøre billetter personlige. Det sker eksempelvis ved, at folks navn står på billetten, og at man skal fremvise ID for at få adgang.

- Men det skaber naturligvis en række udfordringer, når folk har fx glemt at tage ID med til koncerten, eller hvis de, helt lovligt, har solgt eller foræret billetten væk til tredjemand, siger Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens Peter Sørensen muligvis får lidt hovedpine af de falske billetter, glæder Thomas Helmig sig til koncerten på Ceres Park. Her er han selv hyppig gæst, når AGF tørner ud på grønsværen.

I 2012 modtog Thomas Helmig Æresprisen ved Danish Music Awards. Foto: Torben Christensen - Ritzau Scanpix

Thomas Helmig har senest optrådt i Aarhus til åbningen af festugen sidste år.

- De seneste år har for mig budt på uforglemmelige udendørs koncertoplevelser i Aarhus, Mindeparken, Northside og Rådhusparken, vilde aftener med fantastisk publikum. Så nu har jeg besluttet, at tiden er inde til at spille en koncert på Ceres Park. Jeg glæder mig fra nu af og er sikker på, at det bliver en kæmpe fest, lyder det fra sangeren.

Ud over Thomas Helmig vil et enkelte andre navne, som offentliggøres senere, medvirke i koncerten.