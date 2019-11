Bille og Frej deltager i Lego-konkurrence: - Vi har lært en masse nyt om solceller og robotter

Omkring 350 folkeskoleelever fra Østjylland var lørdag mødt op i Aarhus til den store teknologikonkurrence - First Lego League.

En af dem var 11-årige Bille Langeland Tvedebrink og Frej Marius Gregersen fra Odder lille Friskole.

Man har lært en masse nyt om for eksempel solceller, lego og robotteknologi. Bille Langeland, 11 år, Odder lille Friskole

- Det har været spændende og vildt sjovt, lyder det fra Frej Gregersen, hvorefter Bille Langeland tilføjer:

- Man har lært en masse nyt om for eksempel solceller, lego og robotteknologi, siger han.

Lego, robotter og bæredygtige byer

Eleverne har de sidste otte uger forsøgt at tænke som videnskabfolk og ingeniører. De har blandt andet skulle bygge med Lego, programmere en robot og tænke i udvikling af fremtidens bæredygtige byer.

- Vi ved, at teknologien bliver mere og mere gennemgribende i vores samfund, og det rummer en masse udfordringer og en masse muligheder, siger Morten Torp, der er projektleder hos Børn og Unge i Aarhus Kommune, og uddyber:

- Og hvis børnene skal kunne imødegå udfordringerne og gribe mulighederne, så er det afgørende, at de ved noget om teknologi, siger han.

6-årige David og Karl fra Hinnerup var også med i konkurrencen. For dem var det sjoveste at bygge med Lego.

11-årige Bille Langeland og Frej Gregersen har med sit hold blandt andet bygget skolen i Lego og sat solceller ovenpå og lys indeni, som lyser ved hjælp af en generator.

- Vi tænkte, at solceller er bæredygtigt, og det passede lige til det emne, der er i år, siger Bille Langeland.

Dét med at blive taget ud af sin normale undervisning og lave noget helt andet - som projektet og programmering osv. - det er en helt anden intensitet. Carsten Thorup Møller, Lego-træner og lærer, Odder lille Friskole

Begge drenge har overvejet, om de skal blive programmører i fremtiden.

- Det fedeste har været at skulle undersøge en masse om solceller og få energiværket og ledningerne til at fungere og at få bygget skolen, siger Frej Gregersen.

Carsten Thorup Møller er Lego-træner og lærer på Odder lille Friskole. Han håber på, at eleverne får en masse nye kompetencer med hjem i rygsækken som eksempelvis problemløsning, samarbejde og at tænke innovativt.

- Dét med at blive taget ud af sin normale undervisning og lave noget helt andet - som projektet og programmering osv. - det er en helt anden intensitet, siger han.

Lørdag skulle eleverne kæmpe for landsdelsmesterskabet og for den videre adgang i turneringen, der afsluttes i Norge til det skandinaviske mesterskab.